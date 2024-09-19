مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي باحتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى

نظم مستشفى "حروق أهل مصر" احتفالية باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار "تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى"، وذلك لزيادة وعي العاملين فى القطاع الصحي بأحدث المعايير الخاصة بسلامة المرضى. وعلى هامش الاحتفالية، ناقش الحضور بعض الموضوعات الهامة ذات الصلة بقضية سلامة المرضى مثل، التصميم الآمن للمستشفيات وتأثيره على سلامة المرضى، والتشخيص الآمن والسريع لمرضى الحروق وتأثيره على مخرجات الخدمة، وتحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى، والتحاليل الطبية وسرعة الانتهاء منها وتأثيرها على المرضى، والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية للدم ومشتقاته.



وأقيمت الاحتفالية، التى تنظم سنويًا تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، بمقر مستشفى "حروق أهل مصر" فى القاهرة الجديدة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، بحضور د. متولي محمد، رئيس لجنة التصميم الآمن بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والبروفيسور نعيم مؤمن رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي بالمستشفى، والأستاذ حسين عثمان، المدير التنفيذي للمستشفى، والأستاذ رفعت عبد المقصود رئيس قطاع التشغيل بالمستشفى، وكذلك نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وهم أ.د خالد مغاورى، وأ.د منى واصف، وأ.د ريهام حماد، وأ.د نيرمين الدسوقي، بالإضافة إلى جموع العاملين بمستشفى " حروق أهل مصر "، وبعض العاملين بالمستشفيات المصرية.



يطبق مستشفى "حروق أهل مصر" بشكل صارم استراتيجيات رائدة تتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، لتعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، كما يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية سلامة المرضى، لتحقيق رؤيته في الوصول إلى "إنسانية بلا حروق". بالإضافة إلى تبنيه أعلى معايير الجودة والسلامة، لمكافحة العدوى لأن مريض الحروق أكثر عرضة للتعرض للعدوى ولا يمكنه الانتظار، حيث من الضروري إنقاذ حياته في الست ساعات الأولى من الإصابة.

يستخدم مستشفى "حروق أهل مصر" نظام إدارة المستشفيات HIS، وهو نظام معلومات متكامل للرعاية الصحية يمكن استخدامه عبر الإنترنت، يتميز بسهولته وتعدد استخداماته، حيث يعمل هذا النظام على تنظيم العمل في المستشفى، بما يتيح الوصول إلى بيانات المريض ومتابعته أثناء وجوده في المستشفى، وتنظيم تقديم الخدمة للمريض على الوجه الأمثل وبأسرع وقت.

وتم تجهيز المستشفى بالكامل بنظام آلي مخصص لتنفيذ معظم التدخلات الطبية تلقائيًا لتقليل الجهد البشري ليتمكنوا من تقديم الرعاية الشاملة لضحايا الحروق. كما أن جميع الأسرة مجهزة لتقليل نقاط التلامس مع الجسم بنسبة 10% وتتحكم في درجة الحرارة والرطوبة للجسم، وتم مراعاة أن تضم كل غرفة عناية مركزة غرفة للغسيل والغيار والتعقيم وتنقية الهواء للحفاظ على أقصى قدر من السيطرة على العدوى بين المرضى.



يعد مستشفى "حروق أهل مصر" أول مستشفى من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويوفر الرعاية الطبية اللازمة بالمجان للمصابين. ويضم المستشفى المقسم إلى 6 أدوار قسم للطوارئ مجهز لاستقبال 30 مصابًا في نفس الوقت عند حدوث كوارث كبرى، ووحدات عناية مركزة لمختلف الأعمار والتي يبلغ عددها أكثر 20 وحدة من بينهم 8 وحدات للأطفال - لتصبح الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط - بالإضافة إلى عدد من الحاضنات ومركز التأهيل البدني، وقسم للبحث العلمي والبحوث الاجتماعية، وقسم مكافحة العدوى، وقسم التغذية، وقسم إدارة الألم.