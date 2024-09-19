مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يبحث مشروع الطاقة الشمسية مع وفد منظمة اليونيسف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وفد من منظمة الأمم المتحدة اليونيسف بفرع الهيئة بالأقصر لبحث تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة نحو تعزيز التحول الأخضر بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وتتعاون منظمة يونيسف مصر مع هيئة الرعاية الصحية، من خلال إختيار 12 منشأة من منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بها، وذلك ضمن الجهود العالمية للتحول الأخضر، وهو أحد أهداف الحكومة المصرية الرامية للـحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، والتي اختارت 12 وحدة ومركز طب أسرة بالأقصر كبداية انطلاق للتحول الأخضر بالمحافظة، وذلك من خلال تنفيذ خلايا طاقة شمسية بالمنشآت المختارة بقدرة تشغيلية فعلية 15 ل 20 كيلو وات / ساعة مما يسهم في خفض الاستهلاك الكهربي بنسبة تتراوح من 30 ل40 % من متوسط الاستهلاك الحالي، وتماشياً مع سياسة توفير الكهرباء والتحول الأخضر بتقليل البصمة الكربونية للمنشآت.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، خلال لقائه أن تخفيض إستهلاك الكهرباء والتوجه إلى الطاقة الشمسية هو أحد الأهداف الأساسية للحكومة المصرية، وما يعود بالانعكاس المباشر على تحول تلك المنشآت إلى منشآت صديقة للبيئة، متطلعاً لتحول جميع المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة للطاقة الشمسية، مضيفاً أن منشأت الهيئة ستكون نواة التحول الأخضر بمحافظة الأقصر، والذى سينتشر بالتتابع فى المحافظات المجاورة.

وقد أشاد الدكتور مطربجون ودينوف المبعوث الدولي لليونيسف بالقاهرة، بمستوى الخدمات المقدمة بالهيئة العامة للرعاية الصحية وما شهده من تحول في النظام الصحي في مصر، والتطور الكبير في أداء العاملين ليس فقط بالإدارة المركزية بالقاهرة بل أيضاً بفروع الهيئة المختلفة بالمحافظات، مشيراً إلى أن ماشاهده داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية بالهيئة هو الحافز الأساسي الذي دفع المنظمة لاختيار منشآت الهيئة لتنفيذ مشروع خلايا الطاقة الشمسية، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر مع الهيئة.

وضم وفد اليونيسف خلال زيارة الأقصر كل من الدكتور مطربجون باهر ودينوف المبعوث الدولي لليونيسف بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل مدير مساعد برنامج المياه باليونيسف، والدكتورة رشا مرزوق إبراهيم مسئول ببرنامج المياه والإصلاح البيئي باليونيسف، ويوسف عبدالفتاح عبدالقادر مدير إدارى باليونيسف، وقد رافق الوفد خلال جولته بالمنشأت المهندس أحمد عيد مدير الإدارة الهندسية بفرع الهيئة بالأقصر.



زيارة وفد منظمة الونيسف للرعاية الصحية بالأقصر



مناقشة مشروع الطاقة الشمسية برعاية وفد منظمة الأمم المتحدة اليونيسف



بحث مشروع الطاقة الشمسية مع وفد منظمة الونيسف بالأقصر