محافظ مطروح يعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق الثانوى العام والفنى وتخفيض الدرجات

مطروح – حسن مشالي

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تنسيق المرحلة الرابعة والاخيرة، للقبول بمرحلة التعليم الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2024/ 2025، وتخفيض درجات القبول فى مختلف المدارس الثانوى، طبقًا للكثافة والأماكن المتاحة فى كل إدارة تعليمية.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم النزول بمجموع الحد الأدنى للالتحاق بفصول الثانوى العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية إلى 214 درجة، والعلمين 176 درجة وإدارة الحمام 198، وفصول الخدمات بمرحلة التعليم الثانوى العام بمجموع 180 درجة، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة.

كما اعتمد محافظ مطروح، المرحلة الرابعة من تنسيق القبول بمرحلة الثانوية الفنى للعام بجميع مجالاتها (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي).

التعليم الصناعى فى مطروح، مدرسة مطروح الزخرفية المعمارية بالكيلو 7 بمجموع 140 درجة، والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام، الحد الأدنى للبنين 160 درجة وللبنات 165 درجة، على أن تكون الأولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمى، التى توجد به المدرسة، والأعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة.

وفى التعليم المزدوج، مدرسة مطروح الفندقية المشتركة، الحد الأدنى 210، ويتم قبول الطلاب من جميع الإدارات التعليمية بمطروح.

والتعليم التجارى والفندقى، مدرسة مطروح الفندقية المشتركة، الحد الأدنى بنين 158 درجة، وللبنات 145 درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنات، الحد الأدنى 160 درجة، و مدرسة مطروح التجارية بنين 143 درجة، ومدرسة الضبعة التجارية، بنات 140 درجة، ومدرسة الضبعة التجارى بنين 142 درجة، ومدرسة الحمام التجارية، بنات 155 درجة، والحمام التجارية بنين، 142 درجة، ومدرسة برانى التجارية المشتركة 143 درجة، والسلوم التجارية المشتركة، 140 درجة، ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 143 درجة.

وفصول الخدمات بالتعليم الفنى، مدرسة مطروح الصناعية، بنبن تخصص فنى بترول الحد الأدنى 160 درجة، وتخصص تركيبات ومعدات كهربائية، 155 درجة، وتخصص تبريد وتكيف، 150 درجة، وتخصص الكترونيات – حاسبات، 148 درجة، وتخصص سيارات – نجارة أثاث، 145 درجة، وتخصص تشكيل ولحام - تشغيل المعادن، 145 درجة.

ومدرسة مطروح الزخرفية بنين، تخصص شبكات مياه وأعمال صحية، بحد أدنى 140 درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنات، تخصص عام، بحد أدنى 140 درجة، ومطروح التجارية بنبن 140 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين، تخصص تركيبات ومعدات كهربائية، بحد أدنى 140 درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنين تخصص عام بحد أدنى 140 درجة.

ومدرسة عثمان بن عفان الصناعية بالحمام، تخصص تركيبات ومعدات كهربائية، بحد أدنى 140 درجة، ومدرسة الحمام التجارية بنين تخصص عام بحد أدنى 140 درجة، والحمام التجارية بنات تخصص عام بحد أدنى 140 درجة، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بقطاع البنجر تخصص حاصلات بستانية، بحد أدنى 140 درجة.

والفصول الملحقة بمدرسة تل العيس الصناعية، بإدارة العلمين، تخصص تركيبات ومعدات كهربائية، بحد أدنى 140 درجة وتخصص تبريد وتكييف بحد أدنى 140 درجة، ومدرسة برانى التجارية المشتركة بإدارة برانى، تخصص عام، بحد أدنى 140 درجة، والفصول الملحقة بمدرسة النجيلة البحرية الصناعية بإدارة النجيلة تخصص شبكات مياه بحد أدنى، 140 درجة.