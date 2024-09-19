محافظ مطروح يشهد ملتقى إطلاق المهرجان المصرى للزيتون فى نسخته الثالثة

مطروح – حسن مشالي

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، ملتقى إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان المصرى للزيتون، تحت عنوان "مستقبل الزيتون المصرى فى ظل مواجهة المتغيرات المناخية وتحديات التسويق الدولي" بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور محمود حسن رئيس المهرجان المصرى للزيتون، وعدد من العلماء والباحثين المشاركين ورؤساء الهيئات والشركات المشاركة، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف، وعدد من القيادات التنفيذية، ومنتجى ومزارعى الزيتون، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على هامش الملتقى، معرض المنتجات القائمة على منتجات الزيتون لعدد من أصحاب الشركات بمطروح، الإشادة بجودة المنتج، والتشجيع للحفاظ على التطوير المستمر، بما يحقق مزيد من القيمة المضافة، والعائد الاقتصادى، ويوفر مزيد من العمل.

ورحب محافظ مطروح، بضيوف المحافظة ومشاركتهم في ملتقى إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان المصرى للزيتون، بالتعاون بين محافظة مطروح وشركة ميد مارت والمزارعين ومنتجي الزيتون، وجميع الجهات العلمية والبحثية ذات الصلة.

وأشار المحافظ إلى تعدد المقومات والموارد التنموية بمحافظة مطروح، خاصة في المجال الزراعي مع تميزها، ومن بينها الزيتون الذي يعد أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، ويزرع على مساحة حوالي 58 ألف فدان، تُنتج أفضل أنواع الزيتون الصحراوي، مع تمتعه بقيمة غذائية واقتصادية عالية،كصناعة زيت الزيتون وغيرها من الصناعات الغذائية، مشيرا إلى جهود محافظة مطروح، في التوسع فى زراعة الزيتون بأصنافه الجيدة، مع توزيع أكثر من 250 ألف شتلة زيتون، من خلال عدة مبادرات من بينها توزيع 65 ألف شتلة زيتون خلال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتوزيع 50 ألف شتلة زيتون، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، وتوزيع 100 ألف شتلة بالمجان بالتعاون بين مديرية الزراعة والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات بوزارة الزراعة، عام 2022، وتوزيع 92 ألف شتلة عام 2023، وغيرها من مبادرات زراعية، للتيسير على أبناء مطروح، مع الترحيب بجهود جميع الجهات البحثية والزراعية فى إرشاد المزارعين، و الدعم بالأصناف المتميزة، من شتلات الزيتون والحفاظ على أشجار الزيتون، خاصة مع المتغيرات المناخية.

كما رحب محافظ مطروح، بالتعاون مع القطاع الخاص، في مواكبة أحدث تكنولوجيا العصر وتطوير أساليب جديدة لزيادة العائد الاقتصادي من صناعة الزيتون.

وأكد " شعيب " أن الهدف من الملتقى، هو التأكيد على أهمية دور القطاع الحكومى والخاص، فى التعاون لتحقيق أقصى استفادة وعائد لمزارعي ومنتجي زيت الزيتون بمطروح، و تبادل الخبرات بين المشاركين من المتخصصين في مجال تقنيات انتاج الزيتون، وتحسين جودة منتجاته والتسويق والترويج الجيد له.

وأعلن محافظ مطروح، عن إنطلاق مهرجان الزيتون المصرى، الثالث، فى ديسمبر المقبل بالقاهرة موجها الشكر لجميع المنظمين والمشاركين، متمنياً الخروج بتوصيات واقتراحات بناءة، للنهوض بزراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وتسويقه، بما يتضمنه الملتقى من عدد من المحاضرات، بمشاركة الخبراء والباحثين والمتخصصين، بحضور مزارعي ومنتجى الزيتون بمطروح.