محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة لبحث جهود التنمية والأنشطة الثقافية

مطروح – حسن مشالي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا، بحضور محمد حمدى مدير عام مديرية الثقافة بمطروح، لبحث جهود التعاون في تنفيذ الأنشطة والتنمية الثقافية بالمحافظة.

ووجه رئيس هيئة قصور الثقافة، فى بداية اللقاء، الشكر لمحافظ مطروح، لإستضافة المحافظة لفعاليات الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع " أهل مصر " وتقديم كافة الدعم والامكانات لإنجاح فعاليات الملتقى على أرض محافظة مطروح، في إطار تبادل الثقافات والمعرفة بين الأطفال وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وشهد اللقاء، مناقشة جهود الإسراع لإنهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير قصر ثقافة مطروح، لما له من أهمية في تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية بمطروح.

كما تناول اللقاء بحث تفعيل سبل التعاون، لدعم الحركة الثقافية بالمحافظة، وخدمة أبناء مطروح، وكان آخرها سيارة المكتبة الثقافية المتنقلة، ودورها في الوصول إلى كافة القرى والتجمعات في أقصى المناطق بالمحافظة، خاصة مع امتدادها الكبير كثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، بالإضافة إلى بحث تكثيف الأنشطة الثقافية، على المسارح الشاطئية، خلال فصل الصيف، ودراسة مقترحات تشغيل مسرح شاطئ الغرام وتهيئته لإقامة مزيد من الفعاليات الثقافية به.

وأشاد محافظ مطروح، بالدور الهام الذي تقوم به قصور ومكتبات الثقافة، في قرى ومراكز المحافظة فى رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم، وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.