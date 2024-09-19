محافظ سوهاج: 86 ألف مواطن استفادوا من فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

سوهاج - عمرو خلف

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جهود المديريات والقطاعات المختلفة في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها أمس الأول ، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتى تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.



وقد بلغ عدد الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال اليوم الأول من المبادرة 2081 نشاط، استفاد منها 86 ألفا و344 مواطنا من أبناء سوهاج .





وقد نظمت محكمة سوهاج الإبتدائية، أولى ندواتها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "؛ وذلك للتوعية حول مخاطر الإدمان، بمشاركة المستشار عبد الناصر تايب رئيس الاستئناف ورئيس محكمة سوهاج الابتدائية، والدكتور رمضان حسن ضاحي رئيس قسم الفقة العام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج، والدكتور جورج جمال وهيب دكتور الطب الشرعي بمحكمة سوهاج، بحضور لفيف من مستشاري مجمع محاكم سوهاج، وممثلي الأزهر والأوقاف، وجامعة سوهاج، والتربية والتعليم.







كما نظم فرع المجلس القومي للمرأة 14 جلسة من جلسات " دوار " بمشاركة مديرية الأوقاف، بقرى " بنهو - بني عمار - الخزندارية - جزيرة الخزندارية، نجوع الصوامعة غرب، نزلة القاضي - الكوم الأصفر - العيساوية شرق - الاحايوه شرق - آبار الملك - آبار الوقف" بمركزي طهطا وأخميم، استهدفت توعية عدد 700 مواطن، وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، والتربية السليمة للأبناء .





وقام فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج بتنفيذ ندوة توعوية لعدد 24 من السيدات المتزوجات فى الفئة العمرية من 22حتى43 عاما، حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بمشاركة مديرية الصحة، وتضمنت الحديث عن "المباعدة بين الحمل والآخر - خطورة الزواج المبكر- انواع وسائل تنظيم الاسرة طويلة المفعول - السن المناسب للانجاب، و المباعدة بين الولادات، و فوائد الولادة الطبيعية، والاهتمام بالطفل من جميع النواحي منذ بداية ولادته حتى سن الـ 65 عاما، والعدد الأمثل للأطفال والآثار السلبية للزيادة السكانية" .



كما نظم فرع ثقافة سوهاج عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة الطفل بمركز شباب " توشكى"، ضمن برامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم وسط الصعيد الثقافى، في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية ".



وفي إطار المبادرة الرئاسية " بداية " نظمت مديرية أوقاف سوهاج على مدار يومين 9 ندوات ولقاءات، بالتعاون مع عدد من الجهات، حيث تم انعقاد لقاء ثقافي للأئمة والواعظات بالمسجد الكبير بالمراغة، وإقامة البرنامج الصيفي للطفل، بقرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام، وندوات للتعريف بالمبادرة الرئاسية " بداية "، وندوة عن الصحة والحقوق الإنجابية، وندوة توعوية بعنوان "لا للإدمان"،



كما نظمت منطقة سوهاج الأزهرية لقاء تعريفي بالمبادرة بحضور جميع الأخصائيين الاجتماعيين بالمعاهد الأزهرية، فيما قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ 7 قوافل بيطرية، بنجع الزرابي بطهطا، وسفلاق بساقلتة، وأولاد نصير، وبندار الكرمانية بمركز سوهاج، والعسيرات بالمنشاة، والعتامنة بطما، وبني حرب بطهطا".



وقد قامت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بتنظيم مسيرتين " مشي " و " دراجات" من مبنى المحافظة إلى مديرية الشباب والرياضة، وذلك للإعلان عن إنطلاق المبادرة.

