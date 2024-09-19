محافظ المنيا يناقش مع القس أندريه زكى نشر الوعى الثقافى بين أبناء الوطن

المنيا-حسن عبد الغفار

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق، لبحث أوجه التعاون والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن.

رحب المحافظ بالحضور، معبراً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مؤكداً على عمق الروابط مع كافة أطياف المجتمع لتحقيق التنمية في كافة المجالات، موضحاً أن سعى القيادة السياسية لإقامة المشروعات من خلال المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" استطاعت فى وقت قياسى أن تغير حياة أهالينا فى القرى إلى الأفضل، حيث استفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى بإجمالي 3209 مشروعات خدمية وتنموية موزعة على خمسة مراكز بتكلفة 36 مليار جنيه، وكذلك مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية الشاملة بمفهومها الواسع، وتقديم كافة الخدمات للمواطن في مختلف قطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره الكبير لمجهودات المحافظ، مؤكداً تأثيره الإيجابي الملحوظ خلال الفترة القصيرة الماضية ساهم في تعزيز روح التعاون، قائلاً: "زيارتنا اليوم تعبير عن تقدير خاص لسيادتكم ولدوركم الحيوي بمحافظة المنيا، ونحن نثمن التعاون المثمر معكم لتقديم كافة سبل الدعم، لتنمية الوعي وتعزيز روح التعايش المشترك بين المصريين".

ضم الوفد، القس أمير صادق عضو في المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو في المجلس الإنجيلي العام، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلية، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ أشرف ناصح، مدير أول إطسا وود، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.