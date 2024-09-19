محافظ أسوان يكلف بإعداد برنامج تفصيلى للاحتفال باليوم العالمى للسياحة

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بإعداد برنامج تفصيلى متكامل للإحتفال باليوم العالمى للسياحة، استعداداً لانطلاق الموسم السياحى الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، اليوم، لاستعراض الأفكار والمقترحات الهادفة للنهوض بالقطاع السياحى والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية لعروس المشاتى.

وأكد المحافظ، أن إعداد برنامج الاحتفال باليوم العالمى للسياحة يرتكز على تحديد المسئوليات والتكليفات من خلال مجموعات عمل محددة لتنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية بمختلف المدن والمراكز، وتحميلها على (QR Code) لإضفاء الأجواء الإحتفالية للزائرين من الأفواج السياحية، وأيضاً لمواطنى المحافظة.

وأشار، إلى التنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث الذى سيكون بداية قوية لاستقبال الموسم السياحى الجديد وتنشيط وزيادة الحركة السياحة الوافدة لأسوان لؤلؤة الجنوب.