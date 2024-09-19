اليوم السابع
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مبادرة "بداية جديدة".. صحة دمياط تعلن إجراء 84 عملية جراحية متنوعة للقضاء على قوائم الانتظار

الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:54 م
مبادرة "بداية جديدة".. صحة دمياط تعلن إجراء 84 عملية جراحية متنوعة للقضاء على قوائم الانتظار إجراء 84 عملية جراحية متنوعة
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إجراء عددا من العمليات الجراحية المتنوعة خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء انسان جديد". 

ومن جانبها أكدت الدكتورة دعاء المحلاوي مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة بدمياط،  انه تم إجراء 84 عملية جراحية يوم امس ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالتعاون بين مستشفيات مديرية الصحة و امانة المراكز الطبية المتخصصة، لافتة الي أن تلك العمليات قد شملت إجراء 6 عمليات جراحة اورام، و 23 عملي جراحة رمد، وعمليتان مخ واعصاب، فضلا عن إجراء عملية عظام، كما تم إجراء 49 قسطرة قلب، و 3 عمليات قسطرة طرفية.

وأشارت إلي أن هناك خطة تهدف للانتهاء من جميع عمليات قوائم الانتظار من خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، موضحة أن مديرية الصحة بدمياط نجحت في هذا الملف بشكل كبير بفضل المبادرات الرئاسية التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

 







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