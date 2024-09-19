ماسك يتحايل على الحظر المفروض على شبكة X فى البرازيل

فاطمة شوقى

تبدأ حلقة جديدة في النزاع بين البرازيل والملياردير الأمريكي، أيلون ماسك ، حول حظر شبكة التواصل الاجتماعى X ، حيث قام ماسك بإتاحة الشبكة للعديد من المستخدمين في البرازيل عن طريق تحديث خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية ، بما في ذلك Cloudflare، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى X بدون VPN وهى تعني شبكة خاصة افتراضية لحماية الاتصال بالإنترنت والخصوصية، عن طريق توجيه حركة المرور خارج البلاد، كما تقول الرابطة البرازيلية لمقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات (Abrint).



وأشارت صحيفة الاوبيسربادور البرازيلية إلى أن بعض المستخدمين البرازيليين تفاجأوا بإمكانية الوصول مرة أخرى إلى منصة ماسك ، التي كانت تسمى سابقًا تويتر ، من هواتفهم أمس الأربعاء، وذلك بعد أن أمر قاضي المحكمة العليا بإغلاقها في مواجهة قانونية مع ماسك.

وكان أمر ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، بتحويل مبلغ 18.3 مليون ريال برازيلى إلى خزائن الدولة ، أى ما يعادل 3 ملايين يورو، وهو ما يتوافق مع الحسابات المحظورة الخاصة بإيلون ماسك وإكس وستارلينك.



وأشارت صحيفة الكوميرثيو إلى أن المحكمة العليا في البرازيل أن القاضى دي مورايس، الذي أطلق دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك، أمر بتحويل 3 مليون يورو مجمدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأمريكى إلى الدولة.



وأوضحت الصحيفة أن الإجراء سيتم تنفيذه كـ "دفعة شاملة" للغرامات المفروضة على المنصة X، والتي تم تعليقها في ذلك البلد منذ 31 أغسطس.



تجدر الإشارة إلى أن سبب الإيقاف يعود إلى رفض حذف سلسلة من الملفات الشخصية، باستخدام معلومات كاذبة، كانوا ملتزمين بتشويه سمعة المؤسسات الديمقراطية لعملاق أمريكا الجنوبية.