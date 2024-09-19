لجنة مكبرة للمرور على المركز الطبى العام فى دمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

قامت اليوم الدكتورة أمانى القرش، وكيل مديرية الصحة، بقيادة لجنة مكبرة مكونة من إدارات الشئون الوقائية (الأمراض المعدية والتطعيمات والترصد وصحة البيئة ومراقبة الأغذية) وإدارات مكافحة الأمراض المتوطنة وإدارات الرعاية الأساسية ومكافحة العدوى والجودة بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور على المركز الطبى العام بدمياط الجديدة والقيام بفحص شامل لجميع أعمال المركز وحصر السلبيات وتلافى بعضها أثناء المرور.

عقب ذلك اجتماع مكبر ضم فريق إشراف المديرية وفريق إشراف إدارة دمياط فى حضور الدكتور رضا الديك مدير إدارة دمياط الصحية.

وتم عرض جميع السلبيات وعمل خطة زمنية لتلافيها وحصر جميع التحديات والمشكلات لعرضها على السيد وكيل الوزارة.

وعلى الصعيد الآخر تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بدمياط الجديدة لفحص صلاحية الأغذية واتباع الإجراءات الصحية السليمة، حيث تم حصر عدد من السلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



يأتى ذلك فى إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتوفير غذاء صحى وأمن للمواطنين.