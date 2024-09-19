لجان الطب الوقائى تشن حملات على المدارس فى مطروح ضمن مبادرة "بداية جديدة"

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، عن مواصلة تقديم خدمات الطب الوقائي، فى جميع أنحاء المحافظة، عن طريق الفرق الطبية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان المصرى" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومن بين هذه الخدمات مطابقة البيئة المدرسية المعايير الصحية قبل بداية العام الدراسي.

ويجري اتخاذ كافة الإجراءات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، بمتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعمال لجان القسم الوقائي بالمديرية للمرور على أعمال صحة البيئة بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة والتأكد من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومرور فرق صحة البيئة علي المدارس، للتأكد من مطابقة البيئة المدرسية للمعايير الصحية.

كما تم المرور علي محطة تحلية المياه في مدينة سيدي براني، للوقوف علي مدي مأمونية وسلامة المياه المنتجة من المحطة، ومطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية، المرور علي وحده الغسيل الكلوي بمستشفى براني، ومستشفي السلوم، ومستشفي سيوة، من خلال فرق صحة البيئه بالمديرية، في إطار المراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية بوحدات معالجة مياه الغسيل الكلوي.

وأكد مدير الصحة بطروح، علي استمرار الحملات المكثفة في مختلف المنشأت، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.