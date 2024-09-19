اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الشمالية تطلق 160 بالونا محملا بالقمامة عبر حدود جارتها الجنوبية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:58 ص
كوريا الشمالية تطلق 160 بالونا محملا بالقمامة عبر حدود جارتها الجنوبية الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أعلن الجيش الكورى الجنوبى إطلاق بيونج يانج نحو 160 بالونا محملا بالقمامة عبر حدود سول على مدار يوم أمس الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الخميس - إنه في صباح اليوم، سقط نحو 30 بالونا في العاصمة "سول" ومقاطعة "جيونجي" الواقعة شمالي البلاد، وهي تحمل نفايات من الورق والأكياس البلاستيكية والزجاجات، ولا تحتوي على مواد خطرة.

ويعد الإطلاق الأخير هو الحادي والعشرين منذ بدء بيونج يانج في أواخر شهر مايو الماضي بإرسال بالونات محملة بالقمامة ردا على المنشورات المناهضة لها التي يرسلها منشقون كوريون شماليون من الجنوب إلى الشمال.

 







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