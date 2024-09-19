اليوم السابع
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قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:17 م
قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها في تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، ومحطة الحاويات متعددة الأغراض.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ المخطط الشامل لتطوير الميناء، وهو ما يأتي اتساقا مع جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تعظيما لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية.







مجلس الوزراء

مشروع ميناء سفاجا الكبير

محطة الحاويات

الملاحة العالمية




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