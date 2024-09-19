قائمة أسعار السبلايز بمعرض أهلا مدارس فى شارع فيصل.. تخفيضات تصل لـ30%

كتبت – مرام محمد

طرح معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بمحافظة الجيزة، جميع المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويتيح المشاركون بالمعرض، الذي يقام بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل فى حى بولاق الدكرور، الأدوات المدرسية بأنواعها من أقلام رصاص وجاف وكشاكيل وألوان وشنط مدرسية وأحذية وزي مدرسي، بأسعار مخفضة، نوضحها في السطور التالية وفقًا لقائمة أسعار إحدى المكتبات المشاركة بالمعرض:

علبة أقلام الرصاص بسعر يتراوح ما بين 20 و40 جنيهًا، وعلبة الأقلام الجاف بسعر يتراوح ما بين 30 و60 جنيهًا، والمساطر بسعر يتراوح ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات، وأقلام السبورة بـ10 جنيهات، وأقلام "الماركر" بـ30 جنيهًا، والأستيكة بسعر يتراوح ما بين 3 جنيهات و10 جنيهات، والألوان الخشبية بسعر يتراوح ما بين 7.5 جنيه و35 جنيهًا، والألوان الفلوماستر بسعر يتراوح ما بين 25 جنيهًا و28 جنيهًا، دستة الكراريس (20 كراسة-28 ورقة) بـ72 جنيهًا، واللانش بوكس بسعر يتراوح ما بين 45 و80 جنيهًا، وزجاجات المياه بسعر يتراوح ما بين 18 جنيهًا و55 جنيهًا.

ويُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، افتتح المعرض، مساء أمس الثلاثاء، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بمشاركة 51 عارضًا، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.