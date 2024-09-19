"فيلم ست أخوات" يشارك فى مهرجان رأس البر السينمائى للأفلام القصيرة

أسوان - عبد الله صلاح

يشارك الفيلم القصير "ست أخوات" الذى يحكى قصة سيدة مُسنة مكافحة على لقمة العيش بمحافظة أسوان، ضمن أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان رأس البر السينمائى الدولى للأفلام الروائية القصيرة فى دورته الأولى بمحافظة دمياط يوم 8 نوفمبر المقبل.

أكدت زينب سعدى، مخرة فيلم "ست أخوات" الأسوانى، أن الفيلم من إنتاج عام 2023، وتدور قصته حول سيدة مكافحة من محافظة أسوان، تجاوز عمرها الـ80 وتعيش فى قرية غرب أسوان وتكافح على أبنائها وأحفادها بالعمل فى صناعة العيش الشمسى ونجحت فى تربية وتنشأة أخواتها وأبناءها وأحفادها من صناعة هذا العيش التاريخى.

وأضاف هيثم فهمى، مدير تصوير الفيلم، أن اسم الفيلم "ست أخوات" هو نفس اسم السيدة بطلت القصة الواقعية للفيلم، والذى نال تكريم وإشادة من محافظ أسوان السابق اللواء أشرف عطية، الذى وصف الفيلم بأنه قصة واقعية تجسد صمود وصلابة المرأة المصرية فى مواجهة الظروف المعيشية لتتحول قصتها إلى فيلم تسجيلى وثائقى نال أعجاب المشاهدين والمختصين والتكريم فى المراكز الفنية والثقافية وتكريم وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار، إلى أن الفيلم، شارك فى المهرجان المصرى الأمريكى بنيويورك محور "الأفلام التسجيلية"، وتم عرضه بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية فى نوفمبر 2023، والفيلم من إخراج زينب سعدى وتصوير هيثم فهمى وكلمات الموال والأداء الفنان سيد بلبل وتسجيل صوت زينب عوض ومونتاج بيتر عاطف ودرون محمد عمر.