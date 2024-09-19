فتح باب التقدم للوحدات السكنية بمساحة 90 مترا بمشروع داره بالسويس

السويس: فايزة مرسال

أعلن اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس عن فتح باب التقديم للوحدات السكنية بمشروع داره يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر على مساحة 90 مترا، وبأسعار ميسرة حسب التميز فى المكان.



وأضاف محافظ السويس أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية للمساهمة في تقديم وحدات سكنية مميزة لصالح ابناء السويس وشروط مالية ميسرة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي الذي عقده محافظ السويس مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات اليوم الخميس بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والمهندس احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و احمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.



وفي اللقاء قدم اللواء حسام مصطفى مستشار محافظ السويس للشئون الفنية ، محاضرة عن الصيانة بجميع انواعها وكيفية الحفاظ علي المعدات والسيارات والأدوات توفيرا للمال ومن اجل الحفاظ على تحسين بيئة العمل.



شدد المحافظ علي ضرورة الحفاظ على المعدات و لسيارات والصيانة بشكل دوري من اجل الحفاظ عليها.



وطلب المحافظ من القيادات التنفيذية اعداد اي مقترحات لتدريب العاملين في المجالات المختلفة من خلال عرض توجيه أو نبذة يستفيد منها الجميع باللقاء الاسبوعي.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل حصر شامل لجميع الأراضي الفضاء وغير المستغلة او التى تم استردادها بمحافظة السويس وعمل دراسة شاملة لكيفية استثمارها وإستخدامها الاستخدام الأمثل فى أى مجال مناسب لها بما يعود بالنفع على المواطن السويسى.



واشاد محافظ السويس، بمجهود مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية ومرفق الاسعاف الطبي فى التعامل مع حادث انقلاب اتوبيس الفوج السياحي بطريق القاهرة/ السويس

