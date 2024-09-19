اليوم السابع
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عناوين مكاتب استخراج اشتراكات المترو للطلبة ومواعيد عملها.. انفوجراف

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:58 ص
عناوين مكاتب استخراج اشتراكات المترو للطلبة ومواعيد عملها.. انفوجراف اشتراكات مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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تستقبل مكاتب استخراج الاشتراكات الخاصة بمترو الأنفاق، الطلبة طوال الأسبوع من 7 صباحا حتي 4 عصرًا بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لعودة الدراسة.

عناوين مكاتب استخراج الاشتراكات هي:

مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ).

مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ).

مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ).

تم تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .
ساعات العمل من الساعة 7 حتي الساعة 4 عصرا بما في ذلك أيام الاجازات ويمتد حتى 6 مساء من يوم 1 أكتوبر ولمدة شهر .

اشتراكات مترو الأنفاق
اشتراكات مترو الأنفاق

 







مترو الأنفاق

اشتراكات مترو الأنفاق

المترو

أسعار الاشتراكات



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