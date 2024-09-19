ضمن فاعليات مبادرة "بداية".. محافظ قنا يبحث تنفيذ قوافل المكتبة المتنقلة بالقرى والنجوع

قنا صابر سعيد

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، سبل تنفيذ قوافل المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بقنا، لخدمة الطلبة والأهالي بقرى ونجوع المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك خلال استقباله السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد محمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، رانيا محمد شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، إيمان حلمي شنودة مديرة المكتب الفني لصندوق مكتبات مصر العامة، محمد محمود المدير المالي لصندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة دعاء البري، مديرة مكتبة مصر العامة بقنا.

وأثنى محافظ قنا، على الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها المكتبات المتنقلة، فضلا عن تنظيم ورش اليوم الواحد وبعض البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية للمستفيدين من الأطفال والشباب.



وأضاف عبدالحليم، أنه جرى اقتراح عدة أماكن بنطاق قرى ومدن المحافظة لإقامة المكتبة المتنقلة، خلال 100 يوم لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان.

وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء على أهمية الدور المحوري لمكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، لافتا أنه سيعاد تشكيل مجلس الامناء بالمكتبة وتخفيض رسوم الاشتراك، بالإضافة إلى عمل حملة ترويجية من خلال تخصيص مساحات اعلانية بجميع الميادين الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، واقامة معرض سنوى للكتاب، ومنفذ لبيع الكتب الخاصة بالهيئة العامة للكتاب ودور النشر الكبيرة.

وقدم مدير صندوق مكتبات مصر العامة، الشكر لمحافظ قنا على حسن التعاون والاستقبال، مؤكدا على أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب، لافتا أن الصندوق يهدف إلى دعم مكتبات مصر العامة في كافة المحافظات لنشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع، من خلال المساهمة في تجهيز المكتبات و تطوير أدائها، مع توفير مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء وتنمية الكوادر البشرية والمقتنيات، وتزويد المكتبات بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، ودعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تقوم بها المكتبة لخدمة جمهور المجتمع المحلي.



