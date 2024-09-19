ضبط 638 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على أسواق المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا عن ضبط 638 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء على مدار 5 أيام متتالية بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كل الممارسات الاحتكارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة المخزون وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو احتكار، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجارى.

وفى هذا الإطار قال المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين إن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط 513 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع – عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات – عدم وجود شهادة)، و123 مخالفات في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر – منتهى الصلاحية – مجهول المصدر – غش تجارى - عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين )، وتم تحرير مخالفتين في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







