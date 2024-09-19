ضبط تاجر سلاح غسل 23 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ(23 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.