"صحة أسوان": لا يوجد بمستشفيات المحافظة حالات تسمم بسبب المياه

أسوان - عبد الله صلاح

نفت مديرية الشئون الصحية بأسوان، ما يتردد من شائعات حول وجود حالات تسمم بسبب مياه الشرب فى محافظة أسوان، أو وجود حالات مرضية لنفس هذا السبب.

وأكد الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن ما تردد مؤخراً حول انتشار شائعة حجز أعداد كبيرة من المواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب فى بنبان وأبو الريش وبهاريف، كلام عارى تماما وليس له أساس من الصحة.

وأوضح الدكتور محمد سعيد، أنه لا يوجد أى حالات تسمم أو نزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب فى هذه المناطق أو غيرها داخل نطاق المحافظة والتى لو حدثت ستكون الحالات المصابة بالآلاف.

وأشار إلى أن المحتجزين لإصابتهم بنزلات معوية بمستشفيات الجامعة والمسلة والصداقة الجديد وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة لا يتعدوا 28 حالة مصابين بنزلات معوية بسبب فيروسات الأمراض الموسمية، أو تناول أطعمة ملوثة، وهذا طبيعى خلال هذه الفترة من السنة.