اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 07:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير تركيا بالقاهرة: نتطلع لزيادة التبادل التجارى مع مصر لـ15 مليار دولار

الخميس، 19 سبتمبر 2024 07:15 م
سفير تركيا بالقاهرة: نتطلع لزيادة التبادل التجارى مع مصر لـ15 مليار دولار السفير التركى بالقاهرة
كتب هشام عبد الجليل _تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير التركى بالقاهرة، صالح موتلوشن، إن منظومة الطرق فى مصر تشهد تطور كبير، وهذه المنظومة سيكون لها دور كبير فى تحقيق التنمية، ومن ثم التعاون بين الشعبين، ونستهدف الوصول لـ15 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف السفير التركى، خلال كلمته اليوم، خلال لقاء لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن وجهتى نظر مصر وتركيا بشأن ليبيا واحدة، وهناك ثقة متبادلة مشتركة فى القضايا الإقليمية كذلك.

وأكد السفير التركى بالقاهرة، أن تركيا تستضيف 3.4 مليون سورى بشكل مؤقت ونتمنى عودة الاستقرار سريعا لدولة سوريا.







السفير التركى

تركيا

مصر

العلاقات المصرية التركية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة