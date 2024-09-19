سفيرا روسيا والصين لدى قبرص يناقشان التعاون الاستراتيجي بين بلديهما

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ناقش السفير الروسي لدى قبرص مراد زيازيكوف مع نظيره الصيني ليو يانتاو مجالات التعاون الاستراتيجي بين بلديهما في العاصمة القبرصية نيقوسيا.



وقال زيازيكوف لوكالة أنباء تاس الروسية، بحسب ما أوردت الأربعاء، إن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على الدور الرئيسي الذي تلعبه روسيا والصين في الشؤون الدولية، وكذلك الجهود المثمرة للدولتين في إطار المؤسسات الإقليمية والعالمية للدبلوماسية المتعددة الأطراف.



وأوضح زيازيكوف أن هذه الجهود تهدف إلى حماية وتعزيز مبادئ نظام عالمي عادل قائم على الاحترام المطلق للمصالح الوطنية والقانون الدولي.



كما حضر السفير الروسي حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.