رئيس وزراء جورجيا: القيادة الأمريكية تخضع لتأثير غير رسمي أدى لفرض عقوبات علينا

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قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلى كوباخيدزه، إن "القيادة الأمريكية تخضع لتأثير غير رسمي لمجموعة معينة من الأشخاص؛ مما يؤدي إلى فرض عقوبات على جورجيا".

وأضاف كوباخيدزه - حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، الأربعاء -: "أنا، مثل معظم أفراد المجتمع الجورجي، لا أعتقد بأن القرار الخاص بفرض عقوبات على جورجيا اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن.. لا أعتقد ذلك.. أعتقد أن هناك تأثيرات غير رسمية.. لا أريد الخوض في التفاصيل".

وأعرب عن أمله في ألا تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على جورجيا، وأكد مجددا أنه بخلاف ذلك، سيتعين على تبليسى مراجعة علاقاتها مع واشنطن بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 16 سبتمبر الماضي، قرارها بفرض عقوبات على أربعة مواطنين جورجيين يُزعم أنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وبحسب الوثيقة، فإن قائمة العقوبات تشمل رئيس إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية زفياد خرازيشفيلي ونائبه واثنين آخرين... بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة قيودا على تأشيرة الدخول لأكثر من 60 مواطنا جورجيا، بما في ذلك مسؤولون رفيعو المستوى ورجال أعمال ومسؤولون عن إنفاذ القانون ومشرعون.