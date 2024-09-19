رئيس مدينة أشمون: أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جوله ميدانية موسعة لعدد من مدارس مركز ومدينة أشمون وذلك ضمن الإستعدادات والتجهيزات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد2024/2025 والذي من المقرر إنطلاقة أوائل الأسبوع المقبل .

وخلال الجولة تم تفقد عدد من المدارس المختلفة علي مستوي مركز أشمون للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية ، والتأكد من النظافة العامة بالمدارس باستخدام جميع أدوات النظافة، والتأكد من كافة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بكافة المدارس للاطمئنان من توافر كافة شروط ومواصفات السلامة بها،ومتابعة تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على الصحة العامة لأبناءنا الطلاب .



كما تم التشديد بضرورة التأكيد علي الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس لتكون جاهزة لإستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد .

وأكد النمر أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

لافتا حرصه الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للنهوض والإرتقاء بمستوي العملية التعليمية بمركز أشمون ،متمنياً من المولى عزوجل أن يكون عام دراسي متميز مليئاً بالنجاح والتفوق لجميع أبناءنا الطلاب ، وأن تنعم بلادنا مصر بالأمن والأمان والإستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتى ذلك تنفيذاً اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الإستعداد القصوي لإستقبال العام الدراسي الجديد والتأكد من الإلتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية بمركز أشمون إستعداداً لإستقبال العام الدراسي الجديد .