رئيس الوزراء: وجدنا أن الوقت ليس مناسبا لطرح محطة بنى سويف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الهدف من برنامج الطروحات هو تعظيم أصول الدولة، وبالتالى فالعرض الذى يقدم إذا لم يحقق الهدف من تعظيم العائد فلن نكمل بها، قائلا:"محطة بنى سويف وجدنا أن هذا الوقت ليس المناسب لطرحها وغلبنا الصالح العام للدولة".



وأوضح أن هناك كميات كبيرة من إنتاجية محصول الطماطم تضررت بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما تسبب فى قلة المعروض بالسوق وبالتالى تسبب فى ارتفاع اسعارها، ولكن قريبا سيكون هناك ضخ للمنتج خلال نصف شهر أكتوبر مع دخول العروات الجديدة.



ولفت إلى أن ضخ السعودية لـ 5 مليار دولار ستكون استثمارات جديدة فى عدة قطاعات وليس لها علاقة بالودائع.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تحرير وزارة الكهرباء نحو 513771 محضرا لسرقات التيار الكهربائي، قائلا" لو نصف هذه الشركات لم تكن موجودة فلن يكون هناك مشاكل مرة اخرى".

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ظهور بعض الحالات المرضية فى أسوان وصلت لـ 200 حالة قائلا:" تم نزول فرق طبية للمتابعة ويتم المتابعة لحظة بلحظة لمعرفة سبب هذا الأمر".

وأوضح أنه سيتم العودة لإنتاج الغاز من حقل ظهر لنفس معدلات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نهاية يونيو.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة اخرى وتم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار مرة أخرى، مضيفا انه تم الموافقة على تدبير 7 مليار جنية لوزارة الكهرباء لتأمين تنفيذ مشروعات للطاقة.



وأشار إلى أن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر وليس منطقة " رأس بناس " فقط ، على غرار صفقة رأس الحكمة .



وأوضح هناك استثمارات مصرية فى السعودية تقدر بـ 5700 شركة مصرية ، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصرى فى السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية فى مصر.

وأوضح أن القطاع الخاص السعودى سيدخل فى استثمارات فى مصر ، وهناك اهتمام شديد بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة .

وأوضح أن الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس الألمانى لمصر، تحدثوا مع المسئولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم.

وأوضح أن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطارى الزقازيق، موضحا انه تابع ردود الأفعال والتشكك فى مشروعات الدولة فى هذا القطاع، قائلا" هذا المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة للغاية لانه لم يكن يصل له الموارد التى تكفى حتى للصيانة".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن خط الحادث طوله أكثر من 214 كيلو وأبراج التحكم تم تحويلها لأبراج كهربائية ويتبقى منهم 4 فقط سيتم تحويلهم قريبا ومنهم البرج الذى شهد الحادث.