اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان اللبنانى يبحث مع ميقاتى تطورات الاوضاع السياسية والميدانية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:00 ص
رئيس البرلمان اللبنانى يبحث مع ميقاتى تطورات الاوضاع السياسية والميدانية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تطورات الاوضاع السياسية والميدانية لاسيما بعد العدوان الاسرائيلي الذي استهداف لبنان عصر أمس وأدى الى سقوط عدد من الشهداء واكثر من 2800 جريح .


ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن ميقاتي قوله : "من الطبيعي بهذه الظروف ان أتشاور مع دولة الرئيس نبيه بري بالأوضاع الراهنة تكلمنا وناقشنا كل الأمور".


وفي سياق منفصل، بحث وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مع سفيرة النروج هيلدا هارالدستاد الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.


وأدان وزير الدفاع الوطني، خلال اللقاء، الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي السافر على لبنان بتفجيرات البيجر، واعتبر انه "يشكل جريمة حرب في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي تمعن آلة القتل الإسرائيلية في خرقه".


وشدد على أن" ما يتعرض له وطننا يستدعي أعلى درجات التضامن والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر الكبرى".







لبنان

نبيه برى

lebanon news

ماذا حدث في لبنان

lebanon news today

انفجار لبنان

البيجر

تفجير لبنان

بيجر

تفجيرات لبنان

اجهزة البيجر لبنان

اجهزة البيجر

حادث لبنان

احداث لبنان

انفجارات لبنان

انفجار لبنان اليوم

اجهزه البيجر

احداث لبنان اليوم

انفجارات لبنان اليوم

ماذا يحدث في لبنان

تفجيرات لبنان اليوم

اجهزة بيجر

جهاز البيجر

جهاز بيجر

اخر اخبار لبنان

عاجل لبنان

حادث لبنان اليوم

لبنان امس

اجهزه بيجر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة