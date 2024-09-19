رئيس البرلمان اللبنانى يبحث مع ميقاتى تطورات الاوضاع السياسية والميدانية

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تطورات الاوضاع السياسية والميدانية لاسيما بعد العدوان الاسرائيلي الذي استهداف لبنان عصر أمس وأدى الى سقوط عدد من الشهداء واكثر من 2800 جريح .



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن ميقاتي قوله : "من الطبيعي بهذه الظروف ان أتشاور مع دولة الرئيس نبيه بري بالأوضاع الراهنة تكلمنا وناقشنا كل الأمور".



وفي سياق منفصل، بحث وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مع سفيرة النروج هيلدا هارالدستاد الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وأدان وزير الدفاع الوطني، خلال اللقاء، الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي السافر على لبنان بتفجيرات البيجر، واعتبر انه "يشكل جريمة حرب في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي تمعن آلة القتل الإسرائيلية في خرقه".



وشدد على أن" ما يتعرض له وطننا يستدعي أعلى درجات التضامن والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر الكبرى".