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ذروة الارتفاع غدًا.. درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:45 ص
ذروة الارتفاع غدًا.. درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 إلى الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، موضحة أن الأجواء خلال تلك الفترة يسودها طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في الظل حتى الثلاثاء المقبل:-

الخميس 19 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 درجة.
-  السواحل الشمالية: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
-  جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.
-  شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.
-  جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.

الجمعة 20 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

السبت 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

الأحد 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

الإثنين 23 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

الثلاثاء 24 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة.







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