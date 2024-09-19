جامعة سوهاج تناقش التجهيزات النهائية لتسكين 4300 طالب من الأحد المقبل

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية لمناقشة التجهيزات النهائية لبدء عملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد 2025/2024، والتى ستبدأ اعتبارًا من الأحد القادم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، حامد عبدالحميد الخولى مدير المدن الجامعية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعى القديم.

وشدد النعمانى على ضرورة توفير كافة احتياجات مبانى المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التى تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقى العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد، لافتًا انه سيتم استقبال 4300 طالب وطالبة للتسكين داخل المدن الجامعية هذا العام، كما أوصى بالتأكد من جاهزية المبانى، و مراجعة جدول الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أى أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للتسجيل الإلكترونى والبار كود ونظام MIS لخدمة الطلاب.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أنه ستبدأ عملية التسكين بدءًا من الاحد القادم الموافق 22 اغسطس ويستمر حتى 29 من نفس الشهر للطلاب القدامى الذين سبق لهم السكن بالمدن الجامعية، للحاصلين على تقدير جيد جدًا، موضحًا أنه تم مناقشة قواعد القبول للطلاب الجدد، بتحديد سن قبول المتقدمين على الموقع الإلكترونى للمدن الجامعية، كما سيتم قبول حالات الوفاة لأحد الوالدين والأقل دخلًا، مضيفًا أن الاجتماع تناول تفعيل نظام الحجز الالكترونى والإخطار الالكترونى وإخطار التغذية الالكترونى فى إطار خطة الجامعة للتحول الرقمى وتفعيل نظام ميكنة العمل بالمدن الجامعية.

وذكر حامد الخولى أنه سيتم قبول الطالبات الجدد من مواليد 2006/9/1 للطالبات فأصغر، والطلاب من مواليد 2006/10/1 فأصغر، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 50 غرفة لاستيعاب 100 طالب وطالبة وافدين، وتم وتجهيزها وفرشها، لتوفير إقامة مريحة للطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة فى بيئة مناسبة تحفز على التفوق.