تنوع رسومات الأطفال بورشة متحف كفر الشيخ تعبيراً عن المولد النبوي

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، ورشة فنية وجولة إرشادية للتعرف على مُقتنيات المتحف، لمجموعة من الأطفال، على هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

وتنوعت رسومات الأطفال تعبيراً عن المولد النبوي،منها رسومات عن بيت الله الحرام، ومنها عن المسجد النبوي، ومنها ورسومات تعبر عن عام الفيل، ومنهم من كتب اسم رسول الله "محمد" صلى الله عليه وسلم.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية داخل متحف كفر الشيخ، احتفالاً بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمٌرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أبدوا إعجابهم بسيناريو العرض المتحفي والقطع الأثرية المعروضة، التي تعكس تاريخ محافظة كفر الشيخ عبر مختلف العصور.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.