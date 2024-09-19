اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 07:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تنفيذ 114 قرار غلق وتشميع فى حملة على المحال المخالفة بالعاشر من رمضان

الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:56 م
تنفيذ 114 قرار غلق وتشميع فى حملة على المحال المخالفة بالعاشر من رمضان غلق منشأة بأحد الحملات فى العاشر من رمضان
الشرقية فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية بجهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بإشراف المهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز،اليوم الخميس، حملة مكبرة على عدة مناطق بالمدينة؛ وذلك للتصدي لكافة مظاهر العشوائية التي تعوق التطور الحضاري للمدينة.


شارك في الحملة قسم الإشغالات، وكذلك التعديات وإدارة الأمن، والحركة والمعدات النظافة والتجميل، والأحياء السكنية بالتعاون مع شرطة التعمير، حيث استهدفت منطقة mc3_mc2_mc1 والطرق الرئيسية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 114 قرار غلق وتشميع بالمناطق الثلاثة، وجرى رفع كافة الإشغالات والتعديات بالطرق والشوارع الرئيسية، كما تم تنفيذ قرار سحب واسترداد لقطعة بالمنطقة الصناعية A4، وعدد 2 حوشة زراعية بالغابة الثانية والغابة ٧.

وشدد رئيس الجهاز علي الإدارات المعنية بضرورة التواجد اليومي المستمر بالمناطق الحيوية حتي يتم التصدي لأي مخالفة والتعامل معها بكل حزم للقضاء على أية مخالفات.







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