تنسيق الكليات 2024.. نتيجة تنسيق الجامعات للشعبة العلمية بالدرجات

كتب محمد صبحي

أعلن مكتب التنسيق عن الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات والحدود الدنيا للقبول بالكليات، وجاءت

الحدود الدنيا للشعب العلمية

طب المنصورة 390 درجة.

هندسة بترول و تعدين السويس 390 درجة.

طب دمياط 389

طب الزقازيق 389

طب الإسكندرية 388

طب سوهاج 388

طب فاقوس 388

طب القاهرة 387

طب طنطا 387

طب كفر الشيخ 386.5

طب بنها 385.5

طب بور سعيد 385.5

طب عين شمس 385

طب أسنان المنصورة 385

طب المنوفية بشبين الكوم 385

طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5

طب حلوان 384.5

طب أسيوط 384

طب الفيوم 383.5

طب السويس 383.5

طب المنيا 383

طب بني سويف 383

طب جنوب الوادي 383

طب أسنان جنوب الوادي 383

طب الاقصر 382.5

طب العريش 382.5

طب أسوان 382

طب الوادي الجديد 382

طب أسنان طنطا 381.5

طب أسنان كفر الشيخ 381.5

طب أسنان أسيوط 381.5

طب أسنان الزقازيق 381.5

طب أسنان المنيا 381.5

طب أسنان المنوفية 381

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381

طب أسنان عين شمس 381

طب أسنان الإسكندرية 381

طب أسنان القاهرة 381

طب أسنان السويس 380.5

طب أسنان الفيوم 380.5

طب أسنان بني سويف 380.5

صيدلة سوهاج 380

علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5

علاج طبيعي بورسعيد 379

علاج طبيعي بنها 379

علاج طبيعي جنوب الوادي 379

صيدلة المنصورة 378.5

صيدلة جنوب الوادي 378.5

علاج طبيعي قناة السويس 378.5

علاج طبيعي القاهرة 378.5

علاج طبيعي بني سويف 378

صيدلة أسيوط 378

علاج طبيعي السويس 378

صيدلة طنطا 377.5

صيدلة الزقازيق 377.5

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5

صيدلة المنيا 377.5

صيدلة بني سويف 377

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377

صيدلة الإسكندرية 377

صيدلة بور سعيد 377

صيدلة القاهرة 377

صيدلة دمنهور 377

صيدلة المنوفية 377

صيدلة عين شمس 376.5

صيدلة الفيوم 376.5

هندسة القاهرة 376.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5

صيدلة مدينة السادات 376

صيدلة حلوان 376

صيدلة ج الوادي الجديد 376

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375

هندسة المنصورة 374

هندسة عين شمس 373.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5

هندسة سوهاج 373

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5

هندسة الزقازيق 372

طب بيطري سوهاج 372

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5

طب بيطري المنصورة 371.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371

هندسة دمياط 371

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 370.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 370

هندسة طنطا 370

هندسة بور سعيد 369.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 369.5

طب بيطري جنوب الوادي 369

هندسة بنها بشبرا 369

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 369

هندسة الإسكندرية 369

طب بيطري الزقازيق 368.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 368.5

طب بيطري كفر الشيخ 368.5

هندسة بنها 368

هندسة كفر الشيخ 368

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 368

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 368

كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5

هندسة حلوان 367.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 367.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 367.5

طب بيطري أسيوط 367.5

هندسة السويس 367

هندسة المنوفية بشبين الكوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 367

هندسة حلوان بالمطرية 366.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 366.5

هندسة جنوب الوادي 366.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 366

هندسة الفيوم 365.5

طب بيطري عين شمس 365.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 365.5

طب بيطري المنيا 365

طب بيطري المنوفية 365

هندسة بني سويف 364.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 364.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 364.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 364

هندسة أسوان 364

هندسة المنيا 364

هندسة أسيوط 364

طب بيطري دمنهور 364

طب بيطري الإسكندرية 364

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 363.5

هندسة الطاقة أسوان 363.5

طب بيطري بنها 363.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 363.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 363

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 363

طب بيطري القاهرة 363

طب بيطري أسوان 362.5

تمريض المنصورة 361.5

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5

طب بيطري العريش 361

طب بيطري مدينة السادات 360.5

تخطيط عمراني القاهرة 360

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 360

طب بيطري بني سويف 359.5

طب بيطري الوادي الجديد 359.5

طب بيطري مطروح 359

تمريض دمياط 359

تمريض بور سعيد 358.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5

علوم سوهاج 358

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358

تمريض طنطا 357.5

حقوق سوهاج 357.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5

ألسن كفر الشيخ 357

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 357

معهد فني صحى اسماعيليه 356

معهد فني صحى اسيوط 355.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 355.1

تمريض سوهاج 355

تمريض الزقازيق 355

حقوق انتساب موجه سوهاج 355

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354.5

معهد فني صحى سوهاج 354.5

تمريض كفر الشيخ 354

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 354

فنى صحي جنوب الوادي 354

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 353.5

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 352.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 352.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 352

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 351.5

تمريض بنها 351.5

تمريض القاهرة 351

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 351

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 350.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 350.5

تمريض عين شمس 350

علوم البترول والتعدين مطروح 350

تمريض الإسكندرية 349.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 349.5

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 349.5

تمريض حلوان 349

تمريض دمنهور 349

تمريض أسيوط 348.5

معهد فني صحى بور سعيد 348.5

ألسن عين شمس 348

تمريض جنوب الوادي 348

تمريض مطروح 348

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 348

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 348

تمريض أسوان 347.5

تمريض الفيوم 347

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 347

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 346.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.5

علوم جنوب الوادي 345.5

حاسبات و معلومات العريش رياضة 345.5

تمريض المنيا 345.5

تمريض بني سويف 345.5

معهد فني صحى الزقازيق 345.5

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 345.5

معهد فني صحى المنصوره 345

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 345

ألسن الفيوم 344.5

علوم دمنهور 344.5

علوم الزقازيق 344

ألسن سوهاج 343.5

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 343.5

معهد فني صحى اسوان 343.5

معهد فني صحى طنطا 343.5

معهد فني صحى بنى سويف 343

علوم كفر الشيخ 343

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 343

معهد فني صحى بنها 343

سياسة واقتصاد السويس 343

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 342.5

علوم أسيوط 342.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 342.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 342

معهد فني صحى الاسكندريه 342

ألسن بني سويف 342

علوم المنصورة 342

معهد فني صحى الوادي الجديد 341

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 340.5

معهد فني صحى امبابة 340.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 340

ألسن الأقصر 340

علوم الإسكندرية 340

ألسن المنيا 339.5

ألسن أسوان 339.5

سياسة واقتصاد بني سويف 339.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 339

حقوق جنوب الوادي 339

ألسن كفر الشيخ رياضة 339

علوم القاهرة 338.5

علوم طنطا 338

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 337.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 337.5

علوم بنها 337.5

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337

فنون جميلة (عمارة) حلوان 337

علوم بور سعيد 336.5

إعلام القاهرة 336.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 336.5

علوم المنيا 335.5

علوم دمياط 335.5

علوم عين شمس 335

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 334.5

علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5

ألسن عين شمس رياضة 334

علوم السويس 333.5

إعلام عين شمس 333.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 333.5

فنى تمريض كفر الشيخ 333

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 333

علوم الاقصر 332.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 332.5

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 332.5

علوم أسوان 332.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 332

علوم العريش 332

علوم بني سويف 332

إعلام المنوفية 332

علوم الفيوم 331.5

حقوق بور سعيد 331.5

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 331.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 331

علوم حلوان 331

علوم الوادي الجديد 331

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 330.5

علوم بنات عين شمس 330.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 330

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330

إعلام بني سويف 329.5

إعلام جنوب الوادي 329.5

ألسن الفيوم رياضة 329.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 329.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

فنى تمريض المنصورة 329

فنى تمريض طنطا 328.5

فنون تطبيقية طنطا 328

آثار الزقازيق بصان الحجر 327.5

إعلام القاهرة رياضة 327.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 327.5

معهد فني صحى رياضه طنطا 327

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 327

فنى تمريض سوهاج 326.5

علوم الارض بني سويف 326.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 326.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 326

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 326

فنى تمريض الزقازيق 326

معهد فني صحى رياضه المنصورة 326

فنون تطبيقية بنها 325.5

ألسن بني سويف رياضة 325.5

إعلام عين شمس رياضة 325.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 325

ألسن أسوان رياضة 325

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 324

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 324

فنون تطبيقية حلوان 323.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 323.5

حقوق المنيا 323.5

فنى تمريض الإسكندرية 322.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 322.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 322

فنى تمريض أسيوط 321.5

فنى تمريض بنها 321.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا 321

آثار دمياط 321

فنى تمريض جنوب الوادي 321

إعلام المنوفية رياضة 320

ألسن الأقصر رياضة 320

علوم الإسكندرية رياضة 319.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 319

تجارة المنصورة 318.5

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 318.5

فنى تمريض أورام القاهرة 318

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 318

تجارة الزقازيق 317.5

فنى تمريض القاهرة 317.5

فنى تمريض أسوان 317.5

تجارة سوهاج 317.5

فنون تطبيقية دمياط 317

معهد فني صحى رياضه بنها 317

فنى تمريض المنيا 317

تجارة كفر الشيخ 317

ألسن المنيا رياضة 316.5

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 316.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 316.5

علوم القاهرة رياضة 316.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 316

آثار القاهرة 315.5

تربية الزقازيق 315.5

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 315

حقوق كفرالشيخ 315

فني تمريض السويس 314.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 314.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 314.5

ألسن سوهاج رياضة 314.5

فنى تمريض الفيوم 314

فنى تمريض عين شمس 314

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 314

إعلام بني سويف رياضة 314

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 313.5

فنى تمريض بني سويف 313.5

علوم دمنهور رياضة 313.5

فنى تمريض حلوان 313

علوم الارض بني سويف رياضة 312.5

آثار عين شمس 312.5

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 312

فنون تطبيقية بني سويف 312

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 312

حقوق أسوان 311.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 311

تجارة جنوب الوادي 311

علوم عين شمس رياضة 311

آثار أسوان 311

تجارة انتساب موجه المنصورة 311

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5

إعلام جنوب الوادي رياضة 310

تربية المنصورة 310

تجارة دمياط 309

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 309

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 308.5

تجارة الإسكندرية 308.5

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 308

زراعة المنصورة 308

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 308

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 308

تجارة و إدارة أعمال حلوان 307.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 307.5

آثار الفيوم 307

تجارة أسيوط 307

تجارة طنطا 306.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 306.5

تجارة القاهرة 306.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 306.5

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 306

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 306

حقوق دمياط 306

زراعة القاهرة 306

دار العلوم القاهرة 305.5

علوم الزقازيق رياضة 305.5

زراعة دمنهور 305.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 305.5

تجارة بنها 305

تجارة دمنهور 305

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 305

تجارة بني سويف 304.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 304

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 304

تجارة عين شمس 304

تجارة بور سعيد 304

تربية بور سعيد 303.5

آثار الأقصر 303.5

علوم بنها رياضة 303.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.5

تجارة انتساب موجه دمياط 303

تجارة أسوان 303

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 303

علوم طنطا رياضة 302.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 302.5

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 302.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 302.5

علوم كفر الشيخ رياضة 302

تجارة انتساب موجه القاهرة 302

زراعة دمياط 302

تجارة السويس 302

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 302

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 302

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 301.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 301.5

تجارة انتساب موجه طنطا 301.5

تربية بنها 301.5

تجارة العريش 301.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 301.5

تربية طنطا 301

تجارة مدينة السادات 300.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 300.5

زراعة عين شمس 300.5

علوم المنصورة رياضة 300.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 300.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 300.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 300

تجارة انتساب موجه بنها 300

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 300

زراعة الإسكندرية 300

علوم حلوان رياضة 299.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 299.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 299.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5

آثار و لغات مطروح 299.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 299

تجارة انتساب موجه أسوان 299

تجارة انتساب موجه أسيوط 299

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 299

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 299

تجارة انتساب موجه سوهاج 298.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 298.5

تجارة انتساب موجه السويس 298.5

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 298.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 298.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 298.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 298.5

آثار جنوب الوادي 298

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 298

تربية كفر الشيخ 298

تجارة انتساب موجه العريش 298

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 298

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 297.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 297.5

علوم دمياط رياضة 297.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297

تربية الإسكندرية 297

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 297

علوم السويس رياضة 296.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 296

زراعة الإسكندرية رياضة 296

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 296

علوم بور سعيد رياضة 295.5

تربية دمنهور 295.5

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 295

زراعة طنطا 294.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 294.5

علوم الفيوم رياضة 294.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 294.5

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 294.5

معهد فني صحى رياضه امبابة 294

زراعة الزقازيق 294

تربية عين شمس 293.5

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 293.5

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 293

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 293

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 293

علوم بني سويف رياضة 292.5

علوم أسوان رياضة 292.5

آثار سوهاج 292.5

تربية مطروح 292.5

تربية السويس 292.5

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 292.5

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 292

تربية مدينة السادات 292

تربية دمياط 292

حقوق انتساب موجه أسوان 292

آداب القاهرة 292

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 291.5

زراعة كفر الشيخ 291.5

تربية المنيا 291

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 291

فنون جميلة (فنون) المنيا 290.5

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 290.5

زراعة القاهرة رياضة 290

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 290

حقوق الزقازيق 289.5

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 289.5

زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 289.5

زراعة بنها بمشتهر 289

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 289

معهد فني صحى رياضه اسوان 289

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 288.5

حقوق الفيوم 288

فنون جميلة (فنون) أسيوط 288

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 288

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 287.5

حقوق أسيوط 287.5

زراعة جنوب الوادي 287.5

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 287.5

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 287.5

زراعة الفيوم 287

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 287

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 286.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 286.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 286.5

زراعة سوهاج 286.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 286

زراعة عين شمس رياضة 286

علوم أسيوط رياضة 286

العلوم الزراعية البيئية العريش 286

زراعة بني سويف 285.5

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 285.5

آداب انتساب موجه القاهرة 285.5

تربية الاقصر 285.5

آداب العريش 285

تربية الفيوم 285

تربية أسوان 284.5

زراعة مطروح بفوكه 284.5

دار العلوم الفيوم 284

تربية جنوب الوادي بالغردقة 284

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 283.5

تربية بنات عين شمس 283.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 283.5

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 283.5

زراعة المنيا 283.5

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 283

تربية حلوان 283

زراعة الوادي الجديد 283

تربية أسيوط 283

زراعة أسيوط 283

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 282.5

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 282.5

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 282.5

حقوق المنصورة 282

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 281.5

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 281.5

تربية العريش 281.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 281.5

تربية بني سويف 281

علوم المنيا رياضة 281

حقوق القاهرة 280.5

تربية الوادي الجديد 280.5

آداب عين شمس 280.5

حقوق بني سويف 280.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 279.5

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 279.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 279.5

تربية جنوب الوادي 279.5

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 279.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 279

تربية سوهاج 279

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 279

حقوق انتساب موجه بني سويف 279

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 278.5

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 278.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 278.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278.5

علوم بنات عين شمس رياضة 278

آداب بنها 278

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 277.5

حقوق الإسكندرية 277.5

آداب حلوان 277.5

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 277

آداب الإسكندرية 277

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 277

حقوق انتساب موجه القاهرة 277

دار العلوم المنيا 277

آداب انتساب موجه عين شمس 277

حقوق انتساب موجه المنصورة 276.5

علوم العريش رياضة 276.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 276.5

دار العلوم أسوان 275.5

تربية عين شمس رياضة 275.5

آداب انتساب موجه حلوان 275.5

حقوق عين شمس 275

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 275

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 275

آداب المنصورة 275

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 275

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 275

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 275

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 275

آداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 274.5

حقوق طنطا 274

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 274

آداب انتساب موجه بنها 274

علوم الوادي الجديد رياضة 274

معهد فني صحى رياضه اسيوط 273.5

حقوق حلوان 273

علوم سوهاج رياضة 273

تربية الإسكندرية رياضة 273

آداب بنات عين شمس 273

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 273

علوم التغذية حلوان 273

آداب المنوفية بشبين الكوم 273

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 272.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5

ثروة سمكية السويس 272.5

آداب الفيوم 272.5

حقوق انتساب موجه حلوان 272

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 272

حقوق بنها 272

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 271.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 271

حقوق المنوفية بشبين الكوم 271

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 271

حقوق انتساب موجه بنها 270.5

آداب الزقازيق 270.5

حقوق انتساب موجه طنطا 270.5

آداب و علوم إنسانية السويس 270.5

آداب طنطا 270.5

حقوق مدينة السادات 270

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 270

زراعة كفر الشيخ رياضة 270

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270

آداب انتساب موجه المنصورة 269.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 269.5

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 269.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 269.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 269.5

آداب انتساب موجه الفيوم 269.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 269.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 269

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 269

آداب أسوان 269

آداب كفر الشيخ 269

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269

تربية (طفولة) كفر الشيخ 269

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268.5

آداب بور سعيد 268.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 268.5

آداب دمنهور 268.5

تربية حلوان رياضة 268

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 268

آداب انتساب موجه الزقازيق 268

آداب بني سويف 268

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 267.5

آداب انتساب موجه طنطا 267.5

علوم الاقصر رياضة 267.5

آداب دمياط 267.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 267.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267

آداب انتساب موجه دمنهور 267

آداب انتساب موجه العريش 266.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 266.5

تربية الزقازيق رياضة 266.5

آداب جنوب الوادي 266.5

آداب الوادي الجديد 266

آداب انتساب موجه دمياط 266

آداب انتساب موجه أسوان 266

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 266

آداب انتساب موجه بني سويف 266

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 266

آداب انتساب موجه بور سعيد 266

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 266

تربية طفولة مبكرة المنوفية 265.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5

آداب المنيا 265.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 265.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 265.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 265

علوم جنوب الوادي رياضة 265

آداب سوهاج 265

تربية طفولة مبكرة المنصورة 265

معهد فني صحى رياضه سوهاج 265

آداب أسيوط 265

آداب انتساب موجه أسيوط 265

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 265

آداب انتساب موجه سوهاج 265

آداب انتساب موجه المنيا 265

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 265

زراعة أسيوط/ رياضة 265

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 265

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 265

زراعة دمياط رياضة 265

زراعة الزقازيق رياضة 265

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265

زراعة الفيوم رياضة 265

زراعة بنها رياضة بمشتهر 265

زراعة المنصورة رياضة 265

تربية طفولة مبكرة دمنهور 264.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 264

تربية (طفولة) عين شمس 264

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 264

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 263.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 263.5

تربية (طفولة) طنطا 263.5

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 263

تربية نوعية القاهرة 263

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 263

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر 262.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 262.5

تربية (طفولة) السويس 262.5

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 262.5

تربية طنطا رياضة 262

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5

تربية نوعية عين شمس 261.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 261.5

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا 261

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 260.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 260

تربية دمنهور رياضة 260

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 260

تربية (طفولة) دمنهور 260

تربية طفولة مبكرة القاهرة 260

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 259.5

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 259.5

تربية بنات عين شمس رياضة 259.5

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 259.5

تربية نوعية الإسكندرية 259

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 259

تربية نوعية المنصورة 259

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 258.5

تربية بنها رياضة 258.5

تربية الفيوم رياضة 258

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258

تربية طفولة مبكرة الفيوم 258

تربية نوعية المنيا 257.5

تربية (طفولة) العريش 257.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 257

تربية نوعية طنطا 257

تربية طفولة مبكرة مطروح 257

تربية نوعية كفر الشيخ 256.5

تربية نوعية بنها 256.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 256.5

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 256.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 256

تربية (طفولة) أسوان 256

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 256

تربية (طفولة) جنوب الوادي 255.5

تربية نوعية الزقازيق 255.5

تربية نوعية الفيوم 255

تربية (طفولة) سوهاج 255

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 255

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 255

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 255

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 255

تربية كفر الشيخ رياضة 254.5

تربية نوعية أسيوط 254.5

أقتصاد منزلى العريش 254

خدمة اجتماعية حلوان 253.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 253.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 253.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253

أقتصاد منزلى حلوان 253

تربية المنصورة رياضة 253

تربية مدينة السادات رياضة 252.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 252.5

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 252.5

تربية نوعية بور سعيد 252

تربية نوعية أسوان 252

تربية بور سعيد رياضة 251.5

تربية نوعية جنوب الوادي 251.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 251.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 251.5

تربية نوعية مطروح 251.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 251.5

العالي للغات 6 اكتوبر 251

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 251

تربية نوعية دمياط 251

تربية السويس رياضة 251

تربية دمياط رياضة 250.5

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 250.5

تربية نوعية سوهاج 250.5

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 250

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 250

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 249.5

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 249.5

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 249.5

تربية مطروح رياضه 249.5

خدمة اجتماعية الفيوم 249

تربية أسوان رياضة 248.5

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 248.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 248.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 248.5

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 248

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 248

خدمة اجتماعية أسوان 248

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 248

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 247.5

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 247.5

خدمة اجتماعية أسيوط 247.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 247

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 247

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 246.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 246.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 246.5

سياحة وفنادق مطروح 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

سياحة وفنادق الإسكندرية 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 245.5

سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 245.5

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 245

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 245

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 245

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 245

العالي للغات بمصر جديده 244.5

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 244.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 244.5

تربية بني سويف رياضة 244

الفني لترميم الآثار بالاقصر 243.5

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 243.5

تربية المنيا رياضة 243

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 243

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 242.5

العالي ترميم الآثار بأبي قير 242.5

معهد المنيا العالى للغات 242.5

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 242.5

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 242.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 242.5

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 242.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 242

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 242

تربية أسيوط رياضة 242

تربية العريش رياضة 241.5

سيناء العالى للدراسات النوعيه بالعريش 241.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 241.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 241

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 241

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 241

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 241

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 241

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 240.5

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 240.5

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 240

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 239.5

تربية الاقصر رياضه 239.5

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 239.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 239.5

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 239

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 239

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 238.5

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 238.5

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 238.5

تربية الوادي الجديد رياضة 238.5

الفني التجارى باسوان 238.5

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 238.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 237.5

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 237.5

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 237

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 236.5

تربية جنوب الوادي رياضة 236.5

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 236

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 235.5

المعهد العالى للغات بأسوان 235.5

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 235.5

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 235.5

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 235.5

المعهد العالي للغات بالمنصورة 235

تربية فنية المنيا 234.5

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 234.5

تربية رياضية بنات المنصورة 234

تربية رياضية بنات بنها 234

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 233.5

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 233.5

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 233

العالي خدمه اجتماعيه بنها 232.5

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 232.5

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 232.5

الفني للفنادق الاسكندريه 232

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 232

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 232

تربية سوهاج رياضة 231.5

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 231

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 231

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 231

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 231

تربية رياضية بنين بنها 231

الفراعنة العالي إدارة أعمال 230.5

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 230.5

تربية رياضية بنات طنطا 230.5

الفني التجارى بالروضه 230

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 230

تربية رياضية بنات دمياط 230

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 229

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 229

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 228.5

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 228.5

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 227.5

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 227.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 227

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 227

تربية رياضية بنات الإسكندرية 227

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 226.5

تربية رياضية بنات مدينة السادات 226.5

تربية رياضية بنين دمياط 226

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 226

تربية رياضية بنين الفيوم 225.5

الفني التجارى باسيوط 225

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 225

تربية رياضية بنات المنيا 224

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 223.5

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 223.5

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 223

ك.ت. فني صناعى سوهاج 223

تربية رياضية بنات الفيوم 223

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 223

تربية رياضية بنات الزقازيق 223

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 222.5

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 222.5

تربية فنية حلوان بالزمالك 222.5

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 222.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 222

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 222

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 222

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 221.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 221.5

تربية رياضية بنات السويس 221

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 221

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 220.5

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 220.5

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 220.5

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 219.5

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 219.5

تربية رياضية بنات بني سويف 219.5

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 219.5

تربية رياضية بنات أسوان 219.5

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 219.5

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 219

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 219

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 219

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 218.5

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 218.5

تربية رياضية بنات أسيوط 218

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 218

تربية رياضية بنات بور سعيد 217.5

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 217.5

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 217.5

تربية رياضية بنات العريش 217.5

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 217.5

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 217

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 217

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 216.5

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 216.5

الفني التجارى بالمطريه 216

تربية رياضية بنات سوهاج 216

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 216

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 215.5

الفني التجارى بدمنهور 215

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 215

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 214.5

تربية رياضية بنين حلوان 214.5

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 214.5

نظم معلومات ادارية قطاميه 214

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 213.5

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 213.5

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 213.5

ك.ت. فني صناعى قنا 213.5

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 213

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 213

تربية رياضية بنين الإسكندرية 213

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 212

ك.ت. فني صناعى اسوان 211.5

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 211.5

الفني التجارى بشبرا 211.5

الفني التجارى بالزقازيق 211

الفني التجارى بقنا 211

ك.ت. فني صناعى قويسنا 211

ك.ت. فني صناعى الصحافه 211

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 211

ك.ت. فني صناعى المطريه 210.5

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 210.5

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 210.5

الفني التجارى بالاسكندريه 210.5

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 210.5

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 210

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 210

الفني التجارى بالعريش 209.5

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 209

الفني التجارى بالمنصوره 209

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 209

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 208.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 208

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 208

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 208

الفني للفنادق قنا 208

ك.ت. فني صناعى شبرا 207.5

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 207.5

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 207

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 205.5

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205.5

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 205.5

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 205

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 205

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 205

ش.مطاعم فني سياحة قنا 205

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 205

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 205

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 205

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 205

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 205

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 205

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 205

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 205

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 205

تربية رياضية بنين سوهاج 205

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 205

تربية رياضية بنين بني سويف 205

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 205

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 205

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 205

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 205

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 205

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 205

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 205

تربية رياضية بنين المنيا 205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205

تربية رياضية بنين الزقازيق 205

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 205

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 205

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 205

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 205

الفني للفنادق المطريه 205

الفني للفنادق بور سعيد 205

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 205

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 205

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205

تربية رياضية بنين مدينة السادات 205

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 205

الفني التجارى بالمحله الكبرى 205

الفني التجارى بسوهاج 205

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205

الفني التجارى بدمياط 205

الفني التجارى ببور سعيد 205

الفني التجارى بطنطا 205

الفني التجارى بقويسنا 205

الفني التجارى ببنها 205

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 205

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205

دراسات نوعيه العريش 205

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205

ك.ت. فني صناعى بنها 205

العالي سياحة وفنادق الغردقة 205

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 205

تربية رياضية بنين بور سعيد 205

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 205

تربية رياضية بنين أسيوط 205

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 205

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 205

تربية رياضية بنين مطروح 205

تربية رياضية بنين أسوان 205

تربية رياضية بنين طنطا 205

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 205

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 205

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 205

تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205

تربية موسيقية حلوان 205

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 205

تربية رياضية بنين المنصورة 205

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 205