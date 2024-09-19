اليوم السابع
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تفاصيل عودة الموجة الحارة وموعد انكسارها.. الصعيد يسجل 43 درجة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:21 م
تفاصيل عودة الموجة الحارة وموعد انكسارها.. الصعيد يسجل 43 درجة خريطة الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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كشف محمود القياتي عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاث المقبلة.

أضاف عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"صباح الخير يا مصر"، أن ارتفاع في درجات الحرارة سيكون على كافة مناطق الجمهورية لمدة 72 ساعة، وأن ذروة الارتفاعات سيكون غدا الجمعة.

كشف "القياتي"، عن أن كافة مناطق الجمهورية تتأثر بهذا الارتفاع، كما يشهد جنوب الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة لتسجل العظمي هناك 43 درجة، مشيرا إلى أن السواحل الشمالية الغربية تشهد أجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة التي تسجل 90 % ليلا.

تابع: تواصل تكون الشبورة المائية الخفيفة خلال ساعات الأولى من الصباح الباكر مع رياح معتدلة خلال ساعات النهار والليل.







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