تعيين الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة رشا سعد شرف، أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد حسني الحيوي.

ويذكر أن الدكتورة رشا سعد شرف، أستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، وقد شغلت عدة مناصب منها، مدير تنفيذي لمشروع إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي، الملحق الثقافي المصري في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وعملت مدير المشروع المصري الياباني للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عميد محلي لبرنامج التربية بالجامعة العربية المفتوحة، قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى عملها كخبير لوضع الخطة الاستراتيجية في دولة العراق بالتعاون مع اليونسكو، القائد التعليمي لمشروع "كيكس" لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشغلت منصب منسق مشروع تدريب معلمي ومدربي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم في جامعة حلوان.