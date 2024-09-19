تعرف على الفئات العمرية المستهدفة بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

كتبت: سمر سلامة

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان المصرى، وفى هذا الإطار جاءت مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ونرصد فى هذا التقرير، البرامج والفئات العمرية المستهدفة:

- برامج الأطفال (من سن يوم حتى 6 أعوام) يتضمن البرنامج الخاص بهذه الفئة تعزيز الصحة والحد من وفيات الأطفال وذلك من خلال برامج مخصصة لتحسين الرعاية الصحية المبكرة.

- برامج للفئة العمرية (من سن 6 إلى 18 عامًا) يركز على تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

- برامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)،يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.

- برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، فى إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصلية.