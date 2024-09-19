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تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمحصول الجوافة خلال سبتمبر

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:43 م
تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمحصول الجوافة خلال سبتمبر زراعة الجوافة
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر سبتمبر. 

‎وتمثلت أهم التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي: -

‎1 – إطالة الفترة بين الريات لتصل إلى 15- 20 يوم للرية حيث يتم البدء فى جمع المحصول خلال هذا الشهر.  

‎2 – فى حالة الإصابة بذبابة الفاكهة يوصى برش الأشجار بمبيد حشرى مثل اكتليك بمعدل 150سم3 /لتر ماء على ألا يتم جمع المحصول قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء الرش.

‎  3 – محصول الأشجار البذرية ما بين 30-40 كجم للأشجار حديثة الإثمار ومن 70- 80 كجم في حالة الأشجار المعتنى بها من حيث الرى والتسميد وعمليات الخدمة الأخرى.







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معهد البساتين

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