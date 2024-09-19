تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمحصول الجوافة خلال سبتمبر

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

‎وتمثلت أهم التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي: -

‎1 – إطالة الفترة بين الريات لتصل إلى 15- 20 يوم للرية حيث يتم البدء فى جمع المحصول خلال هذا الشهر.

‎2 – فى حالة الإصابة بذبابة الفاكهة يوصى برش الأشجار بمبيد حشرى مثل اكتليك بمعدل 150سم3 /لتر ماء على ألا يتم جمع المحصول قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء الرش.

‎ 3 – محصول الأشجار البذرية ما بين 30-40 كجم للأشجار حديثة الإثمار ومن 70- 80 كجم في حالة الأشجار المعتنى بها من حيث الرى والتسميد وعمليات الخدمة الأخرى.