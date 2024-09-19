تركيب وتشغيل جهاز أشعة " C-arm " الخاص بجراحات العظام بمستشفى مطروح العام

مطروح – حسن مشالي

قال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تنفيذ تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جهاز الأشعة " C-arm " الجديد، وهو الأحدث من نوعه بقدرة 15k، وذلك لدعم ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وخاصة عمليات العظام والأوعية الدموية وبعض الجراحات الدقيقة بمستشفى مطروح العام، في إطار تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتقدم "عساف" بالشكر والتقدير لإدارة الأشعة علي رأسهم خالد إسماعيل مدير الادارة، وجميع فنيي الأجهزة الطبية بمستشفى مطروح العام، على جهودهم المستمرة لانجاز وسرعة تركيب و تشغيل الجهاز، لتوفير الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على المستشفى.