وقالت النتشة في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار، إن قرار الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، هو مطلب فلسطيني منذ 2019 لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبرعايتها.

وأضافت أن عقد مؤتمر خاص لإيجاد آليات لتعزيز تنفيذ القرارات التي تملصت منها إسرائيل، ربما يقدمنا خطوة نحو تحقيق المصير الفلسطيني، وهو قرار هام يتحدث أيضا عن النية لفحص تورط إسرائيل بالفصل العنصري للسكان.

وأشارت النتشة إلى أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية تؤتي ثمارا جيدة فيما يتعلق باختبار أخلاقيات الدول التي تلتزم بالقانون الدولي، أمام التعنت الإسرائيلي عن تنفيذ أي من القرارات الدولية.