تحرير 476 محضرا للمخابز والمستودعات والرد على 30 شكوى بالقليوبية خلال 3 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس حلمى زهرى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والإدارات التابعة لها، حملات مكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بناء على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بيان لها، عن الفترة من 16 / 9 / 2024، وحتى 18 / 9 / 2024، حيث أسفرت الحملات فى تلك الأيام عن تحرير 476 محضر مخالفات للمخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الرد على 30 شكوى للمواطنين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.

كما أسفرت الحملات بالمديرية والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظة عن كشف التصرف لأحد المخابز فى 22 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وضبط 12 كرتونة زيت زنة 1 لتر، وضبط 6 كجم لحوم بقرى وجاموسي.