اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 04:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تحذيرات من عواصف رعدية وفيضانات فى بريطانيا

الخميس، 19 سبتمبر 2024 04:00 م
تحذيرات من عواصف رعدية وفيضانات فى بريطانيا فيضانات ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية اليوم الخميس، تحذيرات من وقوع عواصف رعدية وفيضانات فى مناطق عديدة فى المملكة المتحدة على مدار اليومين المقبلين.

وتشمل التحذيرات مناطق واسعة من "إنجلترا" و"ويلز"، إذ قد تتعرض المباني لأضرار جراء ضربات البرق وتتعرض المنازل للغمر جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة .. وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كما حذرت السلطات المواطنين من احتمال انقطاع الكهرباء وتأخر رحلات القطار وتوقف حركة النقل وانعزال بعض المناطق جراء غرق الطرق المؤدية إليها.

يشار إلى أن العديد من دول وسط وشرق أوروبا تعانى حاليا من فيضانات عارمة خاصة التشيك وبولندا ورومانيا والنمسا، وبلغت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات 24 قتيلا حتى الآن.







الأرصاد الجوية البريطانية

بريطانيا

فيضانات

عواصف

أوروبا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة