تحذيرات من عواصف رعدية وفيضانات فى بريطانيا

لندن (أ ش أ)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية اليوم الخميس، تحذيرات من وقوع عواصف رعدية وفيضانات فى مناطق عديدة فى المملكة المتحدة على مدار اليومين المقبلين.

وتشمل التحذيرات مناطق واسعة من "إنجلترا" و"ويلز"، إذ قد تتعرض المباني لأضرار جراء ضربات البرق وتتعرض المنازل للغمر جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة .. وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كما حذرت السلطات المواطنين من احتمال انقطاع الكهرباء وتأخر رحلات القطار وتوقف حركة النقل وانعزال بعض المناطق جراء غرق الطرق المؤدية إليها.

يشار إلى أن العديد من دول وسط وشرق أوروبا تعانى حاليا من فيضانات عارمة خاصة التشيك وبولندا ورومانيا والنمسا، وبلغت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات 24 قتيلا حتى الآن.