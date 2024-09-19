تأجيل محاكمة ربة منزل فى أسيوط بتهمة قتل ابنتيها لجلسة الأول من ديسمبر

أسيوط -هيثم البدرى

أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عماد سامي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف أبوليلة نائب رئيس المحكمة، ومصطفى الجاحر عضو المحكمة، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد، محاكمة ربة منزل، قتلت ابنتيها غرقا في بانيو بمنزلها وشرعت في قـتل آخر بقرية المطمر بمركز ساحل سليم ، وذلك لجلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر القادم للمرافعة.



وكان المستشار تامر محمود محمد، المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية ، أحال ربة منزل إلى محكمة الجنايات لقيامها بقتل طفلتيها وشروعها في قتل آخر عمدا مع سبق الإصرار وقامة بحملهما أثناء نومهما ووضعهما في بانيو بمنزلهم وألقت عليهما الماء وقامت بالضغط عليهما حتى فارقا الحياة .



واتهمت النيابة العامة "أيه . أ . ع " 34 عاما حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية "ربة منزل" أنه فى 21 أبريل الماضي بقرية المطمر بمركز ساحل سليم في أسيوط، قتلت ابنتها "إسراء . د . ع" عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتت النية وتفكرت بروية وصممت على تحقيق المنية واعدت لذلك مخططا إجراميا أحكمت دقائقه درسا وتحينت سفر زوجها إلى عمله واختارت اليوم التالي لذلك موعدا لتنفيذه، وما أن ظفرت بالمجني عليها حتى أطبقت على جسدها خنقا فخارت قواها، وأجهزت عليها بأن قامت بحملها إلى حوض الاستحمام "بانيو" وغمرتها بالمياه حتى أودت بحياتها غرقا.



وقد اقترنت بتلك الجناية جنايتين آخريين وهي قتلها ابنتها الأخرى "دعاء . د . ع " عمدا مع سبق الإصرار بأن حملتها أثناء نومها ووضعتها في حوض الاستحمام "بانيو" وغمرتها بالمياه حتى أودت بحياتها ، كما شرعت فى قتل نجلها الثالث "حمزة . د . ع" عمدا مع سبق الإصرار وما أن أمسكت به حاولت خنقه، وأخذت تعتصره بيديها إلا أنه قد خاب أثر جريمتها وتمكن من الفرار هربا منها واستغاث بالأهالى.