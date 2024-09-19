بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص من الإسكندرية إثر انقلاب سيارة على طريق مطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص من أسرة وأحدة، من محافظة الإسكندرية، بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى، أمام نقطة إسعاف الضبعة، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلى، فى الاتجاه إلى الإسكندرية، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي.

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، المصابين فى الحادث وهم، أحمد عبد العال عطية " 57 سنة " من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومؤمن أحمد عبد الهادى " 22 سنة " من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأمانى أحمد عبد العال عطية " 22 سنة " من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه PC، وأشرقت أحمد عبد العال عطية " 22 سنة " من الإسكندرية، اشتياه كسربالعمود الفقرى واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ويوسف مؤمن أحمد "5 سنوات" الإسكندرية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفريدة أحمد محمود عبداللطيف "5 سنة " الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفيروز أحمد محمود عبد اللطيف "3 سنوات" من الإسكندرية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولى الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة فى إخلاء المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.