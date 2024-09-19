انفوجراف.. إجراءات بدائل الحبس البسيط وتشغيل المحكوم عليهم خارج مركز الإصلاح والتاهيل

كتب إبراهيم قاسم

تسلم 54 من المحكوم عليهم في عدد من القضايا البسيطة عملهم في إحدى الجهات الحكومية خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذا لقرار النيابة العامة بتفعيل تطبيق بدائل الحبس البسيط الذى لا تجاوز مدته الـ 6 أشهر.

**وأكدت المادة 18 من قانون العقوبات على أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.

ونحصر خلال السطور التالية ابرز 10 نقاط عن بدائل الحبس البسيط وهى:

1- القضايا البسيطة هي التى لا تزيد مدة العقوبة فيها عن 6 أشهر

2- أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد أو اتلاف ممتلكات عامة وخاصة

3- النيابة العامة انشئت دفاتر وسجلات لمراقبة تنفيذ العقوبة خارج السجن

4- يوقع المحكوم عليه في دفاتر حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها

5- يكون العمل بدون مقابل مادي

6- يكون العمل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة

7- لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له

8- يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته

9- بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه

10- توقع عقوبة على من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر من خلال اعادته للحبس