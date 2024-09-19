انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات من صباح اليوم الخميس ، إنخفاض طفيف فى درجات على معظم قرى ومدن المحافظة ، كما تشهد الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية سيولة مرورية على معظم الطرق .

تتوقع هيئة الارصاد الجويه، أن يشهد اليوم الخميس، طقسًا حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد، اليوم، طقسًا مائلًا للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.