اليابان تسجل رقما قياسيا فى عدد السياح الأجانب بلغ 2.93 مليون في شهر أغسطس

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أعلنت المنظمة الوطنية للسياحة في اليابان، تسجيل زيادة قياسية في عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد في أغسطس الماضي، وذلك في ظل تزايد عدد الوافدين من الصين.

وأوضحت المنظمة - في بيان الأربعاء أن اليابان استقبلت أكثر من 2.93 مليون زائر أجنبي خلال الشهر الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 36% عن أغسطس من عام 2023، وارتفاعا قياسيا للشهر السابع على التوالي.

ويتصدر الوافدون من الصين القائمة بأكثر من 745 ألف زائر، أي ضعف الرقم المسجل العام الماضي، تليها كوريا الجنوبية بوفود 612 ألف زائر وتايوان بقدوم 564 ألف زائر، كما بلغ عدد الزوار من الولايات المتحدة 174 ألف زائر.



وتقول منظمة السياحة إنه إذا استمرت الزيادة على هذه الوتيرة، فإن عام 2024 سيشهد تجاوز الأرقام المسجلة قبل جائحة فيروس "كورونا".