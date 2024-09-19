اليوم السابع
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المنطقة تشتعل.. تهديد خطير جراء سيناريوهات اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل

الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:02 م
المنطقة تشتعل.. تهديد خطير جراء سيناريوهات اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل تفجيرات اجهزة بيجر
كتب محمد شرقاوى

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «المنطقة تشتعل.. تهديد خطير جراء سيناريوهات اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل»، إذ بات الشرق الأوسط يشهد منحنى بالغ الخطورة إزاء التصعيد المتزايد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

وأضاف التقرير أن العلمية الاستخباراتية غير المسبوقة في التفجير المتواصل لأجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله اللبناني تنذر بكاثة كبرى إزاء احتمالية نشوب حرب شاملة بين الجانبين يهدد استقرار المنطقة بأسرها، وزفي مؤشر جديد، اعلن جيش الاحتلال نقل الفرقة 98 من القوات الخاصة من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية، وهي خطوة تتجاوز الجوانب التكتيكية.

وتابع التقرير أن الفرقة 98 كانت تلعب دورا رئيسيا في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتحويلها إلى الجبهة الشمالية يعكس نية إسرائيلية لزيادة استعداداتها لمواجهة محتملة بات واضحة رأي العين أمام حزب الله اللبناني، وأعلن جيش الاحتلال، أيضا، عن انتهاء تدريبات اللواء 179، واللواء 769، والتي كانت تركز على التحضير للجبهة الشمالية.

 







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