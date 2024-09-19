المكسيك تغلق مراكز التسوق وتفتح الملاجئ بسبب الفيضانات.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

تسببت العاصفة الإستوائية، إليانا، فى حدوث فيضانات وإغلاق مراكز التسوق وإجبارها على فتح الملاجئ فى المكسيك، كما أدت إلى سقوط العديد من الأشجار التى تسببت فى دمار السيارات، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وتؤثر العاصفة على ولايات سينالوا وسونورا وكوليما وخاليسكو، وفى مدينة سان خوسيه ديل كابو، في شبه جزيرة باجا كاليفورنيا في المكسيك، كانت هناك العديد من الأضرار من دمار السيارات.



الفيضانات فى المكسيك



وتقع إليانا على بعد 90 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كابو سان لوكاس، في شمال غرب المكسيك، حيث تتسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة، وتبلغ سرعة الرياح القصوى 70 كيلومترًا في الساعة وتتحرك بسرعة 13 كيلومترًا في الساعة، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير الأمريكية (NHC).



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وفي مواجهة حالة الطوارئ، أنشأت حكومة ولاية باجا كاليفورنيا سور ملاجئ مؤقتة للسكان تحسبًا للعاصفة، وتم تفعيل بروتوكول الطوارئ الصحية قبل وصول العاصفة الاستوائية.



ونظرًا لسواحلها الممتدة على المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، تعد المكسيك واحدة من أكثر البلدان عرضة لهجوم الأعاصير والعواصف الاستوائية.



ولا تزال البلاد تتعافى من ويلات أوتيس، وهو إعصار من الفئة الخامسة دمر ميناء أكابولكو السياحي في 24 أكتوبر من العام الماضي، مخلفًا ما لا يقل عن 50 قتيلاً و30 مفقودًا وخسائر بملايين الدولارات.



المكسيك