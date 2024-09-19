القصة الكاملة لحقيقة تلوث مياه الشرب بأسوان ونقل حالات تسمم للمستشفى

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت الآونة الأخيرة، حالة من القلق والتوتر التى انتابت المواطنين فى محافظة أسوان، بعد انتشار شائعة تلوث مياه الشرب ونقل حالات إلى المستشفيات لعلاجهم من هذا التسمم المائى، الأمر الذى دفع الأهالى ببعض المناطق للاعتماد على المياه المعدنية خوفاً من هذا التلوث، والذى أكد مسؤولى المحافظة عدم صحته.

بدأت تفاصيل الأمور فى أسوان، يوم الخامس عشر من سبتمبر الجارى، عندما احتفل أهالى أسوان بالمولد النبوى الشريف وشارك آلاف المواطنين فى الاحتفالات التى أقيمت فى المحافظة سواء فى خيام وسرادقات الموالد المنتشرة أو فى الموائد التى أقيمت أمام المنازل والمحلات وداخل مضايف العائلات بالقرى والنجوع.

عقب انتهاء المولد وبعد مرور 24 ساعة مباشرة، ظهرت بعض أعراض التسمم الغذائى فى قرية وادى العرب بمركز نصر النوبة بأسوان، وتم نقل نحو 124 حالة إلى مستشفى نصر النوبة المركزى بعد إصابتهم بنزلات معوية وقيئ وإسهال، نتيجة تناول أكلات معينة.

وبعد مرور يوم واحد على هذه الواقعة، بدأت شائعة تلوث مياه الشرب فى الانتشار، واعتمدت هذه الشائعة - بحسب وصف بعض الأهالى لـ"اليوم السابع" - على نقل حالات مرضية إلى المستشفيات الخاصة فى مدينة أسوان، كما أكد مروجو الشائعة خلال "بوستات" على مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاة سيدة نتيجة هذا التسمم داخل مستشفى الصداقة، وتخصيص طابق كامل داخل المستشفى لاستقبال الحالات.

ووصف الأهالى لـ"اليوم السابع" أيضاً، أن شائعة تسمم المياه أسبابها بحسب ما تم الترويج له هو سيول وفيضانات السودان التى انجرفت من النيل إلى أسوان بوابة مصر الجنوبية، والبعض أشار إلى نوع جديد من الأمراض هو الذى أدى إلى تلوث المياه.

فى المقابل، نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، برئاسة عبد الصبور الراوى، وجود تلوث فى مياه الشرب أدى إلى تسمم حالات، مؤكدة أن هذه الكلام عارى تماما من الصحة وغير وارد على الإطلاق.

وأكد الراوى، أنه ترأس لجنة ميدانية مرت على عدد من محطات مياه الشرب والمرشحات تتضمن المختصين بمعامل التحاليل المتنقلة من الشركة ومديرية الصحة، والتى أكدت نتائج تحليلها خلو المياه من أى تلوث، كما أن نسب الكلور والشبه طبيعية.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب، المواطنين بعدم الإنسياق وراء ما يردده البعض من إشاعات على مواقع التواصل الإجتماعى.

ومن جانبها، نفت مديرية الشئون الصحية بأسوان، ما يتردد من شائعات حول وجود حالات تسمم بسبب مياه الشرب فى محافظة أسوان، أو وجود حالات مرضية لنفس هذا السبب.

وأكد الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن ما تردد مؤخراً حول حجز أعداد كبيرة من المواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب فى بنبان وأبو الريش وبهاريف، كلام عارى تماما وليس له أساس من الصحة.

وأوضح الدكتور محمد سعيد، أنه لا يوجد أى حالات تسمم أو نزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب فى هذه المناطق أو غيرها داخل نطاق المحافظة والتى لو حدثت ستكون الحالات المصابة بالآلاف.

وأشار إلى أن المحتجزين لإصابتهم بنزلات معوية بمستشفيات الجامعة والمسلة والصداقة الجديد وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة لا يتعدوا 28 حالة مصابين بنزلات معوية بسبب فيروسات الأمراض الموسمية، أو تناول أطعمة ملوثة، وهذا طبيعى خلال هذه الفترة من السنة.

كما أصدرت محافظة أسوان، بياناً، تعقيبًا على الشائعات التي روجت لها بعض الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لالستقبال حالات تسمم.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لاستقبال حالات تسمم، موضحة أن الدور الرابع بالمستشفى قد تم إخلاؤها منذ فترة ضمن خطة لزيادة عدد الأسرة المتاحة بالمستشفى، بعد أن كانت بعض غرفه تُستخدم كسكن للأطباء.

وأوضحت الرعاية الصحية، أنه بخصوص الحالة المذكورة للسيدة خديجة . ع .ف من قرية أبو الريش ، والتى تبلغ من العمر 58 عامًا، نؤكد أنها وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وكانت تعاني من تاريخ مرضي يشمل ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم مع قصور في عضلة التنفس و لاعلاقة لهذه الحالة بأية حالات تسمم.

وتحث الهيئة، الجميع على تحري الدقة وعدم تداول المعلومات المغلوطة التي قد تثير البلبلة ،ذلك، نؤكد أن مستشفى أسوان التخصصي مستمر في تقديم خدماته الصحية على أكمل وجه، وندعو الجميع للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.















