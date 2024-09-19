العلاج الطبيعى تجرى 30 ألف جلسة وتنظم 89 اجتماعا فنيا خلال أغسطس بصحة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

استعرض الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية فى بيان له، اليوم، الخميس، جهود وأنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال أغسطس الماضى، حيث أشار إلى استقبال أقسام العلاج الطبيعى لما يزيد عن 15 ألف حالة بإجمالى جلسات يصل إلى 29 ألف جلسة.

وتابع مدكور أنه قد تم إجراء الجلسات فى نطاق الإدارات التابعة للمديرية بمحافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى؛ وذلك بهدف توفير جميع الخدمات المتكاملة للمواطنين في كل التخصصات الطبية، مع العمل على التوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي؛ لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وأشار إلى استمرار تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي بالمجان فضلاً عن استمرار التدخل المبكر للعلاج الطبيعى بحالات الأطفال المبتسرين، لافتاً إلى أن بيان إدارة العلاج الطبيعى قد تضمن تفصيلاً للجلسات كالتالى: (الأطفال 1876، حضانات 346، عناية الأطفال 174، الكلى 2804، العناية والداخلي 988، العيادة الخارجية 22913).



وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى أنه فيما يتعلق بزيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائيي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة الشهر الماضى 89 يوم علمياً، واجتماعاً فنياً بمختلف مستشفيات الدقهلية، مؤكداً بالوقت ذاته على إجراء أكثر من 90 جولة مرور إشرافى؛ لمتابعة، وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.